Белорус рассказал, как уехал в Польшу зарабатывать благодаря солнцу 24.09.2022, 12:04

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Благодаря новой работе он увидел море в первый раз.

Александр из Ивацевичей в свои 28 где только не трудился – и в медицинской сфере, и в строительной. Даже елочки искусственные делал и клубнику на полях собирал. Но, говорит, денег на семью не хватало, поэтому решил ехать на заработки за границу. Александр рассказал «ГЧ», как нашел работу в Польше, возможную благодаря солнцу.

Почему решил ехать на заработки?

Проработав в разных сферах, я стал ловить себя на мысли, что денег не хватает. Не говорю уже про покупку бытовой техники и обслуживание авто. Речь идет банально даже о покупке продуктов и бытовой химии.

Моя семья — это 4 человека и кот. Я получал разные зарплаты: от 400 рублей и до 1500 на протяжении последних 2 лет. Самое обидное было тогда, когда у жены должен был быть день рождения как раз после зарплаты, а заработал я тогда 407 рублей.

Так и появилась идея ехать работать в другую страну.

Поискав вакансии и уже решив для себя, что пора мыслить глобально, я случайно наткнулся на рекламу в инстаграм — нужны специалисты, всему учим, делаем визу. Отлично! Написал им, и так началась моя история.

Насколько сложно было сделать визу, сколько денег на это ушло?

Честно говоря, визу было сделать достаточно просто. Сделал я такой вывод уже здесь, пообщавшись с людьми, которые приехали после. Компания сама записала меня в визовый центр (бесплатно) и менеджер прислала мне дату и время подачи документов. Сама виза мне обошлась в 64 рубля, еще 16 рублей стоил курьер, который привез мне паспорт.

Копии документов обошлись в рубля три, фото на визу — 12 рублей. Еще я поменял паспорт на более свежий — две базовые величины.

Самым дорогим удовольствием оказалась страховка. И тут был конфуз: за день до подачи документов я пошел в один из банков и попросил сделать мне страховку для выезда и работы в Польше. Сделали, заплатил что-то в районе 70 рублей.

Уже при подаче документов оказалось, что страховка была сделана не правильно и не подходила для рабочей визы. В экстренном порядке, теряя очередь на подаче документов, я пошел к страховщику, который находился прямо в центре. Цены на страховку там были «конские»: полгода — 160 рублей.

Денег у меня не было рассчитано с собой на такие дела и поэтому пришлось покупать на столько, на сколько хватало.

Первый раз в Польше? Какие впечатления?

В Польше я первый раз и имел представление о ней только исходя из рассказов знакомых и видео в интернете. Первые впечатления были супер. Даже стало легко дышать и ушли все дурные мысли)

Здесь все совершенно по-другому. Даже в глухой деревне есть высокоскоростной интернет и такой асфальт, что в нем отражаются деревья. И да, ливневки в деревнях тоже есть. Странным было то, что не работают магазины в воскресенье, но всегда есть рынок и магазин «жабка» (что-то типа нашего райпо).

Что за работа – в какой сфере, что надо делать?

Работа не из простых. Постоянно в командировках и жизнь на чемоданах. Мы работаем в основном в Польше, но выехать поработать в Данию, Норвегию, Швейцарию и Словакию можно без проблем. Именно таким образом я увидел море в первый раз.

Чем я занимаюсь? Мы собираем конструкции для солнечных батарей из которых строим целые солнечные фермы. Также, мы ездим на обслуживание — ремонт и устранение неполадок. Недавно был сильный ветер и вырвало пару панелей. Иногда мы тянем сетку по периметру вместе с колючей проволокой.

В Польше, как в целом в Евросоюзе, очень много внимания уделяют солнечной энергетике. В полях строят очень много солнечных ферм. Да и что говорить, в солнечную энергетику инвестируют не только фирмы, но и обычные люди. В городах крыши домов оснащают солнечными панелями. В 2021 году писали, что за пять лет Польша увеличила количество панелей на крышах зданий в 100 раз – были на 4 тысячах домов, а стали на 450 тысячах. Энергии солнца будет все больше и больше.

Жилье, питание, зарплата

Жилье фирма оплачивает с первого дня. Как приехал, сразу заселили в коттедж. Предоставили постельное белье. Есть все удобства – посуда, ванная, стиральная машина. На улице стол, стулья, гриль.

За время, что я тут бывал в разном жилье – от люксового до летних домиков в сельской местности. Зависит от региона, где мы работаем. В люксовых номерах было все: смарт-ТВ, посудомойка, уборка номеров, мини-бар.

Питание предоставляет фирма в обед. Бывает очень хорошее, иногда чуть хуже, зависит, где заказывают. Но каждый день привозят горячий обед. Бывает с супом, бывает без, но порции большие, сытные. Иногда удается делить на две, потому что просто не лезет, и оставлять на ужин.

По поводу зарплаты – она у нас далеко не самая низкая, которую могут предложить работодатели в Польше. А по сравнению с белорусскими зарплатами – достойная. За первый месяц у меня без опыта было более 800 долларов. Учитывая, что о жилье не надо беспокоиться, да еще и кормят.

Коллеги кто, какие отношения?

Как я узнал по приезду, белорусов здесь до моего набора не было. Сейчас со мной шесть белорусов и шесть украинцев. С украинцами у белорусов бывают иногда недопонимания. Украинцы могут винить белорусов в войне, спрашивают, за кого ты. Естественно, война влияет и на отношения между людьми не в лучшую сторону.

Во время работы однажды пересеклись с украинцами, которые начали на нас кричать, когда узнали, что мы белорусы. Но, ничего страшного, разобрались.

Работодатель же не делит людей, будь то белорус, или украинец. Ко всем отношение хорошее.

Как организуете быт и досуг?

Быт простой. Потому что после работы особо времени нет. Кроме как помыться, приготовить покушать, постирать вещи.

Иногда случаются выходные из-за дождя. Когда сильный дождь, работать в поле невозможно. Тогда мы ходим в город, если живем в городе. Смотрим достопримечательности.

Каждые выходные стараемся устроить шашлыки. Гриль, немного выпивки. Пытаемся отдохнуть, но все равно разговоры больше про работу)

Сложно ли, не зная языка? Какие-то курьезы языковые были?

Первое время было немного сложно. Коллектив в основном русскоговорящий, кроме начальника поляка и его зама. Они нам переводят, если что. Но, когда дело коснулось сходить в банк, в офисе какие-то дела порешать, то возникают проблемы. Первое время очень помогало знание английского.

Но через пару-тройку месяцев уже сможешь без проблем спросить что-то в магазине. Или узнать дорогу у прохожего.

Разговорный польский подтянулся в практике. Скажу, что язык знать нужно, без него в любой стране сложно.

Чувствуются ли в Польше отголоски войны в Украине – беженцы, рынок труда из-за этого?

Да, здесь большая солидарность с Украиной. У продавцов значки часто с украинским флагом. В любом магазине на кассе предложат пожертвовать в фонд помощи беженцам. В банкоматах можно выбрать украинский язык. Просто на зданиях часто флаги висят польские и украинские.

То есть, здесь максимальная солидарность и поддержка украинцев. А беженцев из Украины здесь очень много. Говорили, что в Польшу переехали далеко за миллион людей.

Рынок труда, конечно, из-за этого изменился. Свободные места часто занимают украинцы.

Какие планы? Долго ли планируешь там работать?

Честно признаться, до того, как сюда приехал, планов никаких не было. Хотя сначала подумывал, что немного поработаю, потом найду что-то получше дома. Но сейчас, пожив в Польше, пропадает желание возвращаться. Если бы у меня спросили, что такое Польша, я бы ответил – «это удивляться нормальному».

Есть все для комфортной жизни, и ты можешь себе это позволить даже с такой неквалифицированной зарплатой, как у меня. По польским меркам она может и считается небольшой, но для меня это выше крыши.

Единственное, почему мне сейчас хочется домой – это семья. Скучаю сильно.

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