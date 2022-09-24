Политзаключенная Татьяна Ласица вышла на свободу
- 24.09.2022, 12:22
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Правозащитница было осуждена вместе с Леонидом Судаленко.
Политзаключенная правозащитница Татьяна Ласица вышла на свободу.
Как сообщает «Гомельская весна», Татьяну Ласицу выпустили из женской колонии.
В ноябре 2021 года ей присудили 2 года и 6 месяцев колонии. С учетом того, что день в СИЗО засчитывается за полтора, она вышла из заключения примерно на четыре месяца раньше своего срока. 21 сентября лукашенковцы аналогично, минимально досрочно, освободили журналиста-политзаключенного Олега Груздиловича.
Правозащитница из правозащитного центра «Весна» была задержана 21 января 2021 года. Ее обвинили по уголовному делу по ч. 1 и ч. 2 ст. 342 УК (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).
Ласицу, как и ее коллегу Леонида Судаленко, обвинили в финансовой помощи людям, пострадавшим от политических репрессий. Оба мужественно выдержали заключение и не сломались.
3 ноября 2021 судья Соловский приговорил Татьяну Ласицу к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.