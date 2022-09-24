Бойцы ВСУ захватили российского «Змея Горыныча» 1 24.09.2022, 12:26

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Украинской армии удалось добыть редкий трофей.

ВСУ в бою с российскими оккупантами захватили редкий трофей - самоходную реактивную установку ВС РФ УР-77 «Метеорит», прозванную «Змеем Горынычем».

Кадры с боевой машиной, снятые одним из военных, доступны на Telegram-канале «Украина 365».

«Вот такой УР-77. «Змей Горыныч» зовут его. Теперь будет стрелять по оркам. Есть видео, как они стреляют по нашим городам из такой х…и. Теперь прилетит и им… Грозно выглядит», - рассказал боец ВС на видео.

На каком участке фронта захвачена боевая машина, не сообщается. Вероятно, речь о Восточном направлении.

«Метеорит» - самоходная реактивная установка разминирования советского производства. Предназначена для проделывания ходов в минных полях в ходе боя.

Создана на базе гаубицы «Гвоздика». Россияне использовали данные машины, кроме прочего, при штурме украинских Мариуполя и Рубежного, нанося ими удары по гражданским объектам.

Как минимум 4 «Змея Горыныча» были уничтожены ВСУ за последние 7 месяцев, еще более 9 захвачены.

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