Бойцы ВСУ захватили российского «Змея Горыныча»1
- 24.09.2022, 12:26
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Украинской армии удалось добыть редкий трофей.
ВСУ в бою с российскими оккупантами захватили редкий трофей - самоходную реактивную установку ВС РФ УР-77 «Метеорит», прозванную «Змеем Горынычем».
Кадры с боевой машиной, снятые одним из военных, доступны на Telegram-канале «Украина 365».
«Вот такой УР-77. «Змей Горыныч» зовут его. Теперь будет стрелять по оркам. Есть видео, как они стреляют по нашим городам из такой х…и. Теперь прилетит и им… Грозно выглядит», - рассказал боец ВС на видео.
На каком участке фронта захвачена боевая машина, не сообщается. Вероятно, речь о Восточном направлении.
«Метеорит» - самоходная реактивная установка разминирования советского производства. Предназначена для проделывания ходов в минных полях в ходе боя.
Создана на базе гаубицы «Гвоздика». Россияне использовали данные машины, кроме прочего, при штурме украинских Мариуполя и Рубежного, нанося ими удары по гражданским объектам.
Как минимум 4 «Змея Горыныча» были уничтожены ВСУ за последние 7 месяцев, еще более 9 захвачены.