Почем в Беларуси продают кофе, сладости и порошки, купленные за границей 1 24.09.2022, 12:40

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Чем дальше продавец находится от границы с Польшей, тем выше цены.

Блог города Барановичи сравнил цены из популярного бюджетного польского сетевого магазина с ценами на те же товары, продающимися по объявлениям в Барановичах и других городах Беларуси.

Многие потребители считают, что товары, произведенные в Европе, качественнее аналогов, продающихся в белорусских магазинах. Поэтому сайты объявлений пестрят предложениями о продаже кофе, сладостей и стиральных порошков, привезенных из-за границы.

Но знают ли покупатели, на сколько эти товары дорожают по дороге из той же Польши в Беларусь?

В распоряжении журналистов оказался сентябрьский чек из польского бюджетного сетевого магазина с набором товаров, которые чаще всего везут на продажу из Европы в Беларусь. Из него были выбраны позиции, которые можно найти в продаже на белорусских сайтах объявлений, и сравнили ценники.

Начнем, пожалуй, с самого популярного товара – кофе. В Барановичах за 500 граммов немецкого Jacobs продавцы просят в среднем 19 рублей. В польском магазине тот же кофе того же объема без всяких скидок в пересчете на белорусские рубли стоит порядка 14,1 рубля, со скидками – 10,4 рубля.

Тот же кофе, но в зернах, в Беларуси продают в среднем по 40 рублей за кило, в то время как в Польше его можно купить за 26,5 рубля.

Цены на шоколад в Беларуси оказались выше более, чем в два раза! К примеру, большая 220-граммовая плитка немецкого шоколада Nussbeisser Gold в Польше стоит 5,75 белорусского рубля, в то время как по объявлениям в Барановичах его продают по 12 рублей.

Похожая ситуация с ценами на моющие средства. Если в Польше капсулы для стирки Ariel можно купить по 15,2 рубля за 33 штуки, то в Беларуси их продают в среднем по 29 рублей, и чем дальше продавец находится от границы с Польшей, тем цены выше. Так если в Гродно такие капсулы можно найти за 27 рублей, то в Полоцке они будут стоить уже 45 рублей!

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