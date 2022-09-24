Путин сходит с ума и блефует

Путин сходит с ума и блефует5
- 24.09.2022, 12:45
- 5,932
Глава Кремля разыгрывет последнюю карту.
В недавнем обращении к российскому народу президент РФ Владимир Путин в очередной раз заявил о том, что «в случае угрозы национальной безопасности» может применить тактическое ядерное оружие.
Однако на Западе большинство экспертов склоняются к мнению, что глава Кремля блефует и разыгрывает «ядерную карту» из-за тупика, в котором оказался. Именно так считает старший научный сотрудник Евразийского центра Atlantic Council Брайан Уитмор, давший комментарий НВ.
По мнению эксперта, Украине и мировому сообществу следует ориентироваться на данные американской разведки, регулярно предоставляющей необходимую информацию о перемещении российских вооружений и потенциальных угрозах их применения. Уитмор уверен, что США сделают все необходимое для раннего предупреждения союзников о намерениях Путина.
Военный эксперт отметил, что на данном этапе войны не видит реальной угрозы применения ядерного оружия со стороны России.
«Путин сходит с ума, и сейчас он блефует, разыгрывая ядерную карту. Это уже старая и заезженная пластинка. США не должны отступать. Ничего не изменилось с точки зрения подхода к Украине. Сегодняшняя ситуация — несмотря на лязг путинской сабли — ничем не отличается от вчерашней», — сказал Уитмор.
По мнению сотрудника Atlantic Council, США должны и дальше придерживаться политики санкционированного раскрытия данных для того, чтобы мир был проинформирован о возможных угрозах. Кроме того, Уитмор подчеркнул, что Белый Дом должен послать Москве закулисный сигнал с предостережением о применении ядерного оружия. Он должен дать Путину четкое осознание, что в случае невыполнения договоренностей войска НАТО полностью уничтожат российских солдат в Украине.