Украинская армия отрезает заблокированные под Херсоном войска РФ от Крыма

Украинская армия отрезает заблокированные под Херсоном войска РФ от Крыма4
- 24.09.2022, 12:52
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Снабжение по железной дороге попало под огневой контроль ВСУ.
Украинские военные нашли новые пункты управления и места подтягивания резерва россиян. В настоящее время устанавливается огневой контроль над ними, в том числе и над железной дорогой, которую оккупанты используют для пополнения запасов из захваченного Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ОК «Юг».
«Нами проведена подготовительная работа по выявлению пунктов управления, мест сосредоточения вражеского вооружения и техники, установления мест подтягивания резерва, в том числе и по железной дороге по направлению временно оккупированного Крыма. Над этими объектами устанавливается огневой контроль», - говорится в сообщении.