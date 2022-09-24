В Беларуси с начала года заметно сократились инвестиции в основной капитал 24.09.2022, 13:00

На чем стали экономить организации.

В январе — июле этого года объем инвестированных в основной капитал средств составил 14,5 млрд рублей. В сопоставимых ценах это 81,6% к уровню аналогичного периода прошлого года. При этом в январе — июле 2021-го также было сокращение этого показателя к периоду 2020 года — на 8,1%. Как пишет OL, такие цифры приведены в аналитическом обозрении «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь», которое опубликовал Нацбанк.

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП в январе —июле 2022 года снизилась и составила 13,9% (в январе —июле 2021-го — 16,4%).

По итогам семи месяцев этого года сокращали свои вложения организации всех видов подчиненности. Но в особенности принадлежащие республиканским органам госуправления и иные госорганизации — сокращение на 22,4%.

Предприятия без ведомственной подчиненности, а также подчиненные местным органам власти снизили инвестиции в основной капитал на 17,9 и 14,5% соответственно.

В большей степени сократились затраты на приобретение машин, оборудования и транспортных средств — на 26,9%. А инвестиции в строительно-монтажные работы (включая работы по монтажу оборудования) за семь месяцев этого года к периоду 2021-го в сопоставимых ценах уменьшились на 14,9%.

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