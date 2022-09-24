Польша обеспечила поставки газа из Норвегии по Baltic Pipe 1 24.09.2022, 13:18

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Варшава отказалась платить за газ по схеме Путина.

Польша начнет получать норвежский газ по трубопроводу Baltic Pipe, который должен заработать с 1 октября. Об этом сообщает РАР со ссылкой на госкомпанию PGNiG.

По информации компании, уже заключены контракты на поставку газа с норвежских шельфовых месторождений. При этом до конца года пропускная способность Baltic Pipe будет использоваться на 100%.

PGNiG также утверждает, что вместе с поставками СПГ закупки норвежского трубопроводного газа полностью обеспечат потребности страны во время отопительного сезона.

Пропускная способность нового газопровода составляет 10 млрд кубометров в год, таким образом, после его запуска до конца года Польша может получить 2-3 млрд кубометров.

В этом году Варшава отказалась платить за газ по схеме, утвержденной президентом России, после чего поставки топлива по «Ямал-Европе» были прекращены. Надо отметить, что польское правительство не намеревалось продлевать контракты на поставки газа по «Ямал-Европе», рассчитывая на газ из Норвегии и новые маршруты.

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