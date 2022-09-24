«Все в таком состоянии едем»: мобилизованный снял на видео «стаканные войска» РФ 7 24.09.2022, 13:23

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Призывник показал обстановку возле военкомата в Приморском крае.

В сети появилось новое подтверждение того, что частичная мобилизация в России коснулась лиц с алкогольной зависимостью. Причем «стаканные войска» несут «потери» еще до того, как попали на фронт, сообщает оbozrevatel.com.

Соответствующее видео снял, употребляя нецензурную лексику, один из мобилизованных в Кавалерово Приморского края РФ (Дальний Восток). На записи фигурируют призванные россияне в нетрезвом состоянии.

Некоторые из них настолько пьяны, что не в состоянии подняться со скамьи у военного комиссариата.

«Это Кавалеровский военкомат… Вот он я… На передовую едем… Вот мы все в таком состоянии … В таком состоянии ребята едут», – рассказал автор ролика.

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