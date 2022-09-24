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СМИ: Российские войска бегут из Лимана

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  • 24.09.2022, 14:01
  • 16,470
СМИ: Российские войска бегут из Лимана

Украинская армия окружает город.

Лиман, вероятно, в ближайшие дни будет оставлен оккупационной армией РФ. ВСУ начали брать город в окружение, чем принудили россиян к очередному «жесту доброй воли», пишет dialog.ua.

Об отводе части российских сил из Лимана сообщают украинские телеграм-каналы.

О бегстве российского гарнизона также начали писать и российские пропагандистские ресурсы.

Согласно данным пропагандистов, из города выводятся подготовленные основные части.

Удерживать город поручат принудительно мобилизованным в ОРДЛО. Серьезной военной силой так называемые «мобики» не являются и будут сметены контрнаступающими ВСУ.

Однако, скорее всего, до этого даже не дойдет, так как оккупанты бросятся в бегство раньше, чем туда приблизятся украинские войска.

Стоит отметить, что группировка ВС РФ в Лимане оказалась под угрозой после освобождения ВСУ Изюмского направления. Украинцы вплотную подошли к стратегически важному городу с запада и приступили к операции по окружению.

Вероятно, российские оккупанты решили бежать, не дожидаясь «котла». Освобождение Лимана откроет ВСУ путь к Лисичанску и Северодонецку.

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