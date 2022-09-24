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Видеофакт: Мобилизованных в РФ вооружают ржавыми автоматами

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  • 24.09.2022, 14:06
  • 9,966
Видеофакт: Мобилизованных в РФ вооружают ржавыми автоматами

А призывникам во Владивостоке заранее выдали черные пакеты.

В России продолжается «частичная мобилизация» для участия в войне против Украины. Мобилизированным призывникам выдают ржавые автоматы и… черные мешки, в которые обычно упаковывают трупы, сообщает obozrevatel.com.

Коллоритные видеозаписи с пунктов комплектации уже появились в интернете и быстро стали вирусными. Отмечается, что события на видео происходят во Владивостоке.

Как видно из видео, некоторые элементы оружия не работают, а кое-где они вообще отсутствуют или их разъела ржавчина буквально насквозь. Сами новобранцы, судя по комментариям, не в восторге от такого вооружения.

«Вторая армия мира. Мобилизированным в РФ выдали ржавые автоматы. А во Владивостоке вообще решили не париться и выдали черные пакеты. Пригодятся», – говорится в подписи к видео.

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