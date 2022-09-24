«Два этажа роскоши и утонченного вкуса» 12 24.09.2022, 14:13

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Под Минском продают необычный дом с интерьером в классическом стиле.

Хотите взглянуть на «два этажа роскоши и утонченного вкуса»? Тогда отстоит обратить внимание на этот вариант в Боровлянах — коттедж с интерьером в классическом стиле и дорогой эксклюзивной мебелью. Журналисты realt.by узнали, сколько за него хотят.

Боровляны — это почти Минск, 5 километров от МКАД в Логойском направлении. Здесь развитая инфраструктура, ходит городской транспорт. Есть школы, детсады, магазины, рестораны, кафе.

Дом на 200 «квадратов» находится в той части Боровлян, где частная застройка практически полностью состоит из дорогих особняков. Этот коттедж можно считать новым — построен в 2019 году. Стоит он в глубине участка, на въезде — большая парковка и широкая дорожка ко входу.

Дом двухэтажный, материал стен — газосиликатный блок, фасад покрыт декоративной штукатуркой. Ограждения террасы у входа и балкона над ней — кованый металл.

Планировка первого этажа следующая: гостиная и кухня с выходом на террасу, топочная, санузел и жилая комната. Лестница в коридоре с коваными перилами ведет на второй этаж, где находится просторный холл, ванная комната и три спальни. Самая большая из них имеет свой выход на балкон и гардероб.

Владельцы предпочли классический интерьер. Соответственно, мы видим в комнатах эксклюзивную мебель в классическом стиле, портьеры на окнах, хрустальные люстры и дорогую плитку на полах.

Как пишут в объявлении — «два этажа роскоши и утонченного вкуса», «супер отделка дорогими материалами».

Дом отапливается газовым котлом, канализация и водопровод центральные.

Участок стандартный, 10 соток. На нем газон и туи. По периметру стоит капитальный забор, на въезде — автоматические ворота и видеодомофон.

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