«Менеджеры быстренько оформили кредит на бабушку за массажер стоимостью 6 тысяч рублей» 1 24.09.2022, 14:33

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Мошенники оставили без средств сотни пенсионеров в Беларуси.

Министерство внутренних дел Беларуси сообщает о задержаниях мошенников, которые обманом забрали у людей сотни тысяч долларов США и беларусских рублей. Обычно мошенники действуют с помощью телефонных звонков, а жертвами преступников становятся пенсионеры. Читатели «Белсата» также обращают внимание на то, что все больше людей в нашей стране перестают доверять торговым площадкам и говорят, что готовы продавать или приобретать товары в сети только за наличные деньги.

23 сентября пресс-служба МВД сообщила о задержании организованной группы преступников, которые обманом забирали деньги у пенсионеров. Группу создал 17-летний учащийся колледжа, который вместе с тремя курьерами 17-19 лет и 30-летним водителем такси обманул 30 человек и получил от них более 135 тысяч долларов и более 80 тысяч рублей.

21 сентября МВД сообщило о задержании мошенников, которые забрали у пенсионерки все семейные сбережения, более 534 тысяч рублей.

Схема, по которой работают телефонные мошенники, довольно стара. Через телефонный справочник мошенники находят стационарные номера, звонят, а когда слышат голос пожилого человека, сообщают, что его близкий родственник попал в аварию и срочно необходимы деньги. Пенсионеры обычно в шоке, начинается диалог, в ходе которого мошенники узнают от людей мобильный номер. А позже на мобильник уже звонят курьеры и приезжают за деньгами.

Иногда случается, что пенсионеры знают о таком виде преступления и помогают милиционерам задержать преступников. В любом случае, жертвами мошенников по-прежнему остаются десятки людей, которые отдают им свои деньги.

Мошенники в сети атакуют торговые площадки

Довольно активно мошенники осваивают торговые площадки вроде «Куфара» или «Барахолки». Пользуясь доверчивостью продавцов, мошенники предлагают оплату за товар на карточку, присылают адреса для введения личных и банковских данных. Внешне страницы похожи на сайты банковских структур, но на самом деле они фишинговые (только выглядят как официальные). Таким образом преступники получают доступ к банковскому счету или карточки пользователя и завладевают средствами.

«Сейчас приобрести что-то в сети на торговых площадках из других местностей в Беларуси на самом деле довольно сложно. Касается это прежде всего покупок у простых пользователей. Они когда слышат, что ты из другого города и можешь оплатить товар картой, часто отказываются от такого варианта. Интересно, что люди не хотят высылать просто номер карточки для оплаты, так как боятся мошенников и продают вещи только за наличные», – рассказывает читатель «Белсата».

Доверчивые пенсионеры все отдают мошенникам

Довольно часто мошенники завладевают средствами доверчивых пенсионеров, предлагая продажу им каких-то товаров. Так, людям звонят, приглашают на якобы эксклюзивную встречу, во время которой будет презентация товаров и подарки для участников. Уже во время встречи показывают какие-то товары и предлагают пожилым людям приобрести их в рассрочку или кредит. При этом цены на представленные вещи составляют даже несколько тысяч долларов. В результате жертвы такого маркетинга остаются с большими долгами и несколько лет должны выплачивать деньги.

«У меня таким образом пригласили бабушку на встречу и показ массажного какого-то приспособления. Цена за этот товар составила около 6 тысяч рублей. «Менеджеры» быстренько оформили кредит и даже с этим массажером завезли бабушку домой. Дали ей также обычный плед в качестве подарка. Через несколько дней бабушка, которая подсчитала расходы и поняла, что попала к мошенникам, рассказала мне об этом. Мы нашли адрес той фирмы, приехали с товаром и заставили их забрать его и отменить тот кредит и задолженность. Они пытались грубить, отказывались расторгнуть сделку, но в итоге от бабушки отстали», – рассказывает другой читатель «Белсата» об опыте коммуникации с мошенниками.

Кроме этого, мошенники могут и не приглашая на встречу продавать свой товар, якобы с эксклюзивными особенностями, за довольно большие деньги. По телефону у пенсионеров узнают почтовый адрес и присылают им даже без согласия товар наложенным платежом. Позже они могут угрожать людям, что если те не заплатят за товар и не заберут его с почты, это может создать им проблемы.

Примечательно, что за последнее время в нашей стране появились мошенники, которые собирают деньги для политзаключенных. Злоумышленники обманывают родных заключенных, предлагают помощь, а потом исчезают с деньгами.

Стоит помнить и напоминать старшим людям о частых случаях надувательства как по телефону, так и о едва ли не принудительном приобретении товаров. Пользуясь оплатой в сети, нельзя передавать точных данных банковских карточек. Ведь если преступники получили деньги, даже после их ареста нет уверенности, что деньги обманутым вернут, так как мошенники быстро переводят средства в биткоины или просто тратят.

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