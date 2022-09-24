Все будет «тик-ток»: как Кадыров восстал против Путина 24.09.2022, 14:41

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Рамзан Кадыров

Демарш главы Чечни может привести к цепной реакции по всему Кавказу.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров фактически отказался от проведения частичной мобилизации в своей республике. Он мотивировал это тем, что соответствующий план был перевыполнен ранее. Несмотря на то, что Кадыров еще раз обвинил Запад в попытках расколоть российское общество, его демарш может привести к неповиновению на всей территории Кавказа. В особенности на фоне протестов против мобилизации, которые уже возникли в Дагестане и общими проблемами с набором войск в ряде регионов России, пишет «Апостроф».

Лидер Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram, что провел 22 сентября совещание, посвященное призыву жителей Чечни на воинскую службу в рамках объявленной в РФ частичной мобилизации. На нем он фактически отказался выполнять соответствующий указ Владимира Путина от 21 сентября, сославшись на то, что план призыва в Чеченской Республике уже перевыполнен на 254 процента. По словам Кадырова, такие показатели были достигнуты еще до объявления мобилизации. Рамзан Кадыров также отметил, что в республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости смогут пополнить ряды российской армии. «Я призываю население, в частности, наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие», — заключил Кадыров.

Реакции из Кремля на этот демарш пока не последовало. Несмотря на то, что в своей речи Кадыров поддержал политику Путина, обвинив Запад в попытках внести раскол в российское общество, его последние действия далеки от лояльности. Похоже, что лидер Чечни, ранее называвший себя «пехотинцем Путина», сейчас начал вести свою игру. Днем ранее Кадыров резко раскритиковал обмен пленными, благодаря которому удалось освободить 215 украинских защитников Мариуполя, включая бойцов полка «Азов» (взамен Россия получила 55 своих военнослужащих, а также Виктора Медведчука). Еще раньше Кадыров призвал российские регионы приступить к «самомобилизации» населения. А в дни, когда российская армия отступала в Харьковской области, Кадыров вообще позволил себе неслыханную дерзость. Он раскритиковал стратегию минобороны РФ и пообещал выйти на руководство страны, чтобы «разъяснить им ситуацию». При этом он упомянул о каких-то 10 тысячах подготовленных чеченских бойцов, способных «дойти до Одессы».

К слову, чеченские подразделения Кадырова с 2014 года принимают участие в боях на украинском фронте. Во время широкомасштабного вторжения они снискали славу «тик-ток» войск, то и дело публикуя видеоролики, где они стреляют по пустым развалинам домов. Кроме того, их используют в роли «заградотрядов» для подразделений ВС РФ или донецко-луганских «мобиков», вызывая раздражение у последних. Тем не менее Рамзан весьма амбициозен. В России полагают, что он метит на роль министра обороны РФ Сергея Шойгу. Здесь и критика действий минобороны и призывы встать к оружию, ведь именно Шойгу, а не Кадыров по идее должен был заявлять о «самомобилизации».

Однако отказ от выполнения указа Путина о частичной мобилизации – это весьма серьезный шаг, который может запустить цепную реакцию. Есть информация, что к исходу второго дня мобилизации, 22 сентября, у военных возникли проблемы с набором призывников в 8 регионах РФ – Дагестане, Ингушетии, Чечне, Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге, Бурятии и Приморском крае.

Если в Москве и Питере в первый день мобилизации, 21 сентября вспыхивали антивоенные митинги, то в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Бурятии причина сопротивления состоит в другом. Именно из этих регионов забирали мужчин на войну и именно здесь наблюдаются серьезные потери среди мужского населения. Идти на убой уже мало кто хочет. В частности, в Дагестане люди протестовали возле военкомата и перекрыли автотрассу, протестуя против массового набора на войну.

На фоне пока еще тихого недовольства в Дагестане, демарш Кадырова может привести к цепной реакции по всему Кавказу. Попытки лидера Чечни вести свою игру, могут вызвать схожие процессы в том же Дагестане. А там и до сепаратизма на Кавказе недалеко. Если регион погрязнет в пучине вооруженного конфликта, то Путин может оказаться в очень сложной ситуации. Ему может использовать силовой подход, но реальных боеспособных частей, которые могли бы быть задействованы в подавлении беспорядков, в России осталось очень мало. В таком случае останется только отпустить ситуацию и ждать развития событий. Но ожидание, во время которого все больше российского людского топлива будет сгорать в топке украинской войны, может привести к гражданской войне в самой России. Она может оказаться намного кровопролитнее, чем оба чеченских вооруженных конфликта вместе взятых.

В любом случае процесс, похоже, приобретает необратимый характер. А это значит, парад суверенитетов на Кавказе – дело недолгого времени.

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