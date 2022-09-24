Белгидромет рассказал о погоде на ближайшую неделю 24.09.2022, 14:42

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В этом году сентябрь не по сезону прохладный.

Любимой многими теплой и сухой золотой осени или «бабьего лето» до конца сентября не будет, сообщили синоптики Белгидромета.

Они констатировали, что в этом году сентябрь не по сезону прохладный – и такая тенденция сохранится до конца месяца. В ближайшую неделю характер погоды будет неустойчивым.

На выходных 24 и 25 сентября, а также в начале следующей недели сохранится пониженный температурный режим: ночью в среднем по стране будет +1°C..+8°C. В субботу, 24 сентября, по западу Беларуси и в воскресенье по всей стране осадков не ожидается. Но дожди придут в будние дни.

В ночь на воскресенье и понедельник в отдельных районах Беларуси ожидаются ночные заморозки до -2°C. Синоптики посоветовали тем, кто еще не убрал урожай, позаботиться и укрыть его. Днем температура будет в районе +10°C..+17°C.

Со вторника ночи чуть потеплеют – от +5°C до +12°C, днем столбик термометра также прибавит пару градусов: в среднем по стране будет +11°C..+18°C, а по югу до +19°C.

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