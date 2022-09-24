В России «самоликвидировался» казачий атаман, собиравшийся на войну против Украины

В России «самоликвидировался» казачий атаман, собиравшийся на войну против Украины12
- 24.09.2022, 14:49
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Оккупант не доехал до линии фронта.
В России попал в смертельное ДТП 50-летний Павел Селиванов, который планировал примкнуть к преступной «спецоперации» против Украины. Россиянин раньше был атаманом отделения «Союза казаков-воинов РФ».
Об этом на своей странице в Facebook 24 сентября пишет волонтер, блогер-расследователь Ираклий Комахидзе. «Очередной «спаситель» не доехал до пункта назначения», – иронизирует он.
Известно, что авария произошла в Рязанской области. Предварительно, оккупант уснул за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.
«Ряженый Павел Селиванов поддерживал действия России в «Л/ДНР», занимался «гуманитарной помощью». В какой-то момент он решил сам поучаствовать в «спецоперации» и записался в армию, получил звание рядового с заданием перегонять колонны военных автомобилей, во время которого и погиб», – написал расследователь.