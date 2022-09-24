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Ученые рассказали, какие алкогольные напитки полезны для организма

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  • 24.09.2022, 14:51
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Ученые рассказали, какие алкогольные напитки полезны для организма

Некоторые виды алкоголя обладают полезными свойствами.

Ученые неоднократно доказывали, что алкогольные напитки несут исключительно вред нашему здоровью. На самом деле, все не так плохо — полезные свойства в алкоголе все-таки были обнаружены.

«Самый полезный способ пить — в умеренных количествах и с большим количеством воды, чтобы уравновесить мочегонный эффект», — утверждает диетолог Серена Пун.

«Техинсайдер» неоднократно писал о вредных свойствах алкоголя, но знаете ли вы о том, какую пользу он несет организму? Специалисты назвали 7 самых полезных алкогольных напитков.

Красное вино

Пожалуй, все знают о том, что оно способствует улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы. Все потому, что вино богато антиоксидантами (ресвератрол и проантоцианидины). Исследования показали, что ежедневное употребление умеренного количества красного вина с содержанием алкоголя от 12% до 15% может помочь предотвратить сердечные заболевания. Диетологи рекомендуют выбирать напитки, изготовленные из винограда с высоким содержанием клетчатки. 

«Полифенолы в красных винах также помогают поддерживать эластичность кровеносных сосудов и могут даже снизить риск развития рака», — утверждает диетолог и писать Энн Луиза Гиттлман.

Сухое шампанское

Игристое вино и шампанское могут быть относительно здоровым способом насладиться изысканным коктейлем. Главное — выбрать сухой сорт, они содержат минимальное количество сахара, так что вы можете не беспокоиться за свою фигуру! 

Глинтвейн

Глинтвейн особенно популярен в предновогодние дни, но никто не запрещает вам наслаждаться этим коктейлем круглый год. Он сочетает в себе антиоксиданты красного вина со смесью полезных специй и трав, которые могут придать вашему напитку терапевтический эффект. Специалисты рекомендуют брать за основу органическое вино, так как оно содержит меньше сахара, добавок и консервантов, которые избавят вас от головной боли на следующий день.

Крепкий сидр

Бокал сидра из вашего любимого продукта — яблока, груши или ягод — воздействует на организм практически так же, как и бокал красного вина благодаря большому содержанию антиоксидантов.

Низкокалорийное пиво

Если вы любитель пива, старайтесь выбирать крафтовое пиво, в котором меньше 100 калорий на 100 грамм продукта.

«В исследовании American Journal of the Medical Sciences говорится, что пиво содержит больше белка и витаминов группы В, чем вино. Антиоксиданты и флавоноиды в пиве отличаются от тех, что содержатся в вине, но они по-прежнему обладают некоторыми полезными питательными свойствами наряду с другими ингредиентами, такими как витамины группы В, фосфор,фолиевая кислота и ниацин и даже высокий уровень кальция и магния », — заметила Гиттлман.

Водка с содовой

Водка с содовой с низким содержанием калорий и сахара широко признана одним из самых полезных коктейлей в барах. Кроме того, диетологи утверждают, что газированная вода увлажняет кишечник, поэтому неплохо смешать с ним небольшое количество чистого алкоголя. Лучше всего добавить пару долек цитрусовых в коктейль, чтобы получить немного витамина С.

Пунш

Для этого коктейля следует выбирать высококачественный виски. Эксперты рекомендуют добавить в напиток свежий лимон, имбирь и мед, чтобы придать напитку нотку пряности и извлечь из него как можно больше полезных свойств.

Помните, что ключ к здоровью — полный отказ от алкоголя, но все же решившись, контролируйте потребляемое количество!

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