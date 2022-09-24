Ученые рассказали, какие алкогольные напитки полезны для организма 3 24.09.2022, 14:51

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Некоторые виды алкоголя обладают полезными свойствами.

Ученые неоднократно доказывали, что алкогольные напитки несут исключительно вред нашему здоровью. На самом деле, все не так плохо — полезные свойства в алкоголе все-таки были обнаружены.

«Самый полезный способ пить — в умеренных количествах и с большим количеством воды, чтобы уравновесить мочегонный эффект», — утверждает диетолог Серена Пун.

«Техинсайдер» неоднократно писал о вредных свойствах алкоголя, но знаете ли вы о том, какую пользу он несет организму? Специалисты назвали 7 самых полезных алкогольных напитков.

Красное вино

Пожалуй, все знают о том, что оно способствует улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы. Все потому, что вино богато антиоксидантами (ресвератрол и проантоцианидины). Исследования показали, что ежедневное употребление умеренного количества красного вина с содержанием алкоголя от 12% до 15% может помочь предотвратить сердечные заболевания. Диетологи рекомендуют выбирать напитки, изготовленные из винограда с высоким содержанием клетчатки.

«Полифенолы в красных винах также помогают поддерживать эластичность кровеносных сосудов и могут даже снизить риск развития рака», — утверждает диетолог и писать Энн Луиза Гиттлман.

Сухое шампанское

Игристое вино и шампанское могут быть относительно здоровым способом насладиться изысканным коктейлем. Главное — выбрать сухой сорт, они содержат минимальное количество сахара, так что вы можете не беспокоиться за свою фигуру!

Глинтвейн

Глинтвейн особенно популярен в предновогодние дни, но никто не запрещает вам наслаждаться этим коктейлем круглый год. Он сочетает в себе антиоксиданты красного вина со смесью полезных специй и трав, которые могут придать вашему напитку терапевтический эффект. Специалисты рекомендуют брать за основу органическое вино, так как оно содержит меньше сахара, добавок и консервантов, которые избавят вас от головной боли на следующий день.

Крепкий сидр

Бокал сидра из вашего любимого продукта — яблока, груши или ягод — воздействует на организм практически так же, как и бокал красного вина благодаря большому содержанию антиоксидантов.

Низкокалорийное пиво

Если вы любитель пива, старайтесь выбирать крафтовое пиво, в котором меньше 100 калорий на 100 грамм продукта.

«В исследовании American Journal of the Medical Sciences говорится, что пиво содержит больше белка и витаминов группы В, чем вино. Антиоксиданты и флавоноиды в пиве отличаются от тех, что содержатся в вине, но они по-прежнему обладают некоторыми полезными питательными свойствами наряду с другими ингредиентами, такими как витамины группы В, фосфор,фолиевая кислота и ниацин и даже высокий уровень кальция и магния », — заметила Гиттлман.

Водка с содовой

Водка с содовой с низким содержанием калорий и сахара широко признана одним из самых полезных коктейлей в барах. Кроме того, диетологи утверждают, что газированная вода увлажняет кишечник, поэтому неплохо смешать с ним небольшое количество чистого алкоголя. Лучше всего добавить пару долек цитрусовых в коктейль, чтобы получить немного витамина С.

Пунш

Для этого коктейля следует выбирать высококачественный виски. Эксперты рекомендуют добавить в напиток свежий лимон, имбирь и мед, чтобы придать напитку нотку пряности и извлечь из него как можно больше полезных свойств.

Помните, что ключ к здоровью — полный отказ от алкоголя, но все же решившись, контролируйте потребляемое количество!

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