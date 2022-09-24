Украинский пограничник сбил антидроновым ружьем вражеский беспилотник 24.09.2022, 14:56

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Разведгруппа нашла приземленный коптер.

С начала сентября пограничники сбили 2 российских коптера. Один из них был сбит антидроновым ружьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

«На границе со страной-агрессором боец сбил беспилотник антидроновым ружьем», - говорится в сообщении.

Разведгруппа нашла приземленный коптер. Рядом с ним лежал боеприпас, который оккупанты должны были сбросить на украинский поселок.

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