Украинский пограничник сбил антидроновым ружьем вражеский беспилотник
- 24.09.2022, 14:56
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Разведгруппа нашла приземленный коптер.
С начала сентября пограничники сбили 2 российских коптера. Один из них был сбит антидроновым ружьем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
«На границе со страной-агрессором боец сбил беспилотник антидроновым ружьем», - говорится в сообщении.
Разведгруппа нашла приземленный коптер. Рядом с ним лежал боеприпас, который оккупанты должны были сбросить на украинский поселок.