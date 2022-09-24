Пропагандистка Симоньян устроила истерику из-за «перегибов» мобилизации в РФ

Пропагандистка Симоньян устроила истерику из-за «перегибов» мобилизации в РФ4
- 24.09.2022, 15:04
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По ее словам, военкомы нарочно «выбешивают» людей.
Главный редактор пропагандистского Russia Today Маргарита Симоньян заявила о многочисленных нарушениях во время частичной мобилизации в России.
Об этом она написала в своем Telegram-канале, сообщает УНИАН.
В эмоциональных постах пропагандистка заявила, что призывают студентов и тех, кто не подходит по возрасту.
«Вчера официально объявили, что мобилизация не касается студентов очных и вечерних отделений. Сегодня в военкоматах говорят, что «это касается только призывников, а не мобилизованных». Объявили, что рядовых набирают до 35 лет. Повестки приходят сорокалетним», – заявила она.
По ее словам, военкомы «выбешивают людей, вот как специально, как назло».
«Как будто Киевом засланные», – приходит к выводу пропагандистка.
Она также обещает собирать информацию обо всех неправомерных действиях при мобилизации и способствовать привлечению виновных к ответственности по закону о фейках за раздувание паники.