Что почем на минской Комаровке в эти выходные 24.09.2022, 15:38

Все еще можно приобрести клубнику.

Какие сезонные овощи и фрукты пользуются популярностью на Комаровском рынке у минчан в последние выходные сентября, выяснили «Минск-Новости».

Все еще можно встретить редиску — продавцы отдают ее от 3,5 рубля за кило. Картофель на рынке стоит от 60 копеек за кг. Огурцы можно найти по 2 рубля за кг, а ценник на помидоры стартует от 2,5. Кукуруза в среднем обойдется покупателям в 2 рубля за кило, однако у некоторых продавцов початки можно найти подешевле. За сладкий перец придется отдать от 3,5 до 5 рублей за кг.

Осенние яблоки стоят от 1,5 до 5 рублей за кило, груши в среднем по 4. Ценник на хурму и нектарин стартует от 5 рублей за килограмм. Богатые витамином С апельсины можно купить за 2,5 рубля, а не менее полезные грейпфруты — за 3,8. Широко представлены на рынке и всеми любимые дыни. За сладкий плод продавцы просят 1,6 за кило, арбуз обойдется еще дешевле — за 1 рубль. Любителей экзотики порадует инжир. За одну штуку придется отдать 4,5 рубля.

Все еще можно приобрести клубнику. Однако ценник не такой приятный, как летом. За импортную ягоду просят 15 рублей за кило. Последнюю бруснику продают от 5,50 за кило, клюкву — за 9 рублей. Голубика встречается от 13 рублей за кило. Любителям малины придется отдать 10 рублей за корзинку объемом 500 мл. А за богатую витаминами облепиху — 15.

Переходим к рядам с белорусской зеленью. Обойдется она в среднем в 2 рубля за 100 г. Зеленый лук, укроп и петрушка стоят чуть дешевле — 1,2 за 100 г, кинза, рукола и шпинат — 1,9. А вот базилик и мята дороже — 2,5 рубля.

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