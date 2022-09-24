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В России из воинской части сбежал мобилизованный солдат с автоматом

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  • 24.09.2022, 15:45
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В России из воинской части сбежал мобилизованный солдат с автоматом

Виктор Перекипский угнал КамАЗ.

В России мобилизованный 43-летний солдат Виктор Перекипский сбежал из воинской части. Он похитил КамАЗ, а затем пересел в гражданский автомобиль и отправился в Курскую область. Контрактника поймали и увезли на допрос.

По информации росСМИ, Перекипский сбежал из части в Белгородской области. Мобилизованный солдат с автоматом угнал КамАЗ, который позже нашли на обочине дороги. Российские силовики сообщили, что беглец пересел в гражданский автомобиль ВАЗ-2107.

Перекипский отправился на территорию Курской области. Его поисками занимались сотрудники МВД и Росгвардии. В результате солдата поймали и увезли на допрос.

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