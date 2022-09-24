В России из воинской части сбежал мобилизованный солдат с автоматом

В России из воинской части сбежал мобилизованный солдат с автоматом7
- 24.09.2022, 15:45
- 5,192
Виктор Перекипский угнал КамАЗ.
В России мобилизованный 43-летний солдат Виктор Перекипский сбежал из воинской части. Он похитил КамАЗ, а затем пересел в гражданский автомобиль и отправился в Курскую область. Контрактника поймали и увезли на допрос.
По информации росСМИ, Перекипский сбежал из части в Белгородской области. Мобилизованный солдат с автоматом угнал КамАЗ, который позже нашли на обочине дороги. Российские силовики сообщили, что беглец пересел в гражданский автомобиль ВАЗ-2107.
Перекипский отправился на территорию Курской области. Его поисками занимались сотрудники МВД и Росгвардии. В результате солдата поймали и увезли на допрос.