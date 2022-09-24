Светлана Тихановская рассказала об итогах поездки на Генассамблею ООН 4 24.09.2022, 15:52

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«Голос белорусов был услышан».

С 20 по 26 сентября в Нью-Йорке проходит 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. «Белорусскую делегацию» на ней представляет министр иностранный дел Владимир Макей, однако в мероприятиях по случаю Генассамблеи участие принимала и Светлана Тихановская. «Зеркало» попросило ее рассказать о впечатлениях и встречах на Генассамблее.

Светлана Тихановская рассказала, что для нее главное, что «голос белорусов был услышан».

— Мы получили все встречи, о которых просили, и больше. Подходили люди из разных делегаций, спрашивали: «А это вы представляете Беларусь? Мы вас знаем и поддерживаем». Я хочу сказать всем белорусам: про нас с вами не забыли. Знают и про нашу борьбу за свободу. Разные страны пытаются нам помочь кто как может. Раньше мне казалось, что великие и могущественные организации типа ООН могут все: остановить войну или террор. Но к сожалению, это не так. Поэтому мы и должны использовать каждую возможность и каждый шанс.

Тихановская отмечает, что во время Генассамблеи ООН у нее было много встреч. Она участвовала в двух министерских дискуссиях — они касались политического кризиса в Беларуси и прав детей в нашей стране.

— В каждом выступлении я говорила о политзаключенных, о нашей поддержке Украине, почему надо разделять белорусов и режим. В кулуарах Генассамблеи встретилась с высокопоставленными представителями ООН. Они рассказали, что при организации создана расследовательская группа, которая собирает доказательства преступлений режима Лукашенко. Надеюсь, что США, Великобритания, Норвегия, Ирландия и Албания как члены Совбеза поднимут вопрос Беларуси в Совете безопасности ООН. Есть три главные темы: захват самолета Ryanair, соучастие режима в войне, размещение ядерного оружия в Беларуси.

С лидерами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии мы говорили о том, чтобы против белорусов не был введен визовый бан. Нас услышали, но процесс проверок будет усилен. Этот запрет должен касаться в первую очередь чиновников, силовиков, пропагандистов, которые поддерживают режим и войну.

С генсеком Совета Европы мы обсудили формат Контактной группы по связях с Беларусью. На самом деле это беспрецедентный шаг, когда страну будет представлять не правительство, а представители гражданского общества и демократического движения.

Разговаривала с двумя заместителями госсекретаря США Блинкена — говорили об Украине и Беларуси, я поблагодарила за поддержку гражданского общества. Я четко сказала: Беларусь не должна стать разменной монетой в переговорах о мире и безопасности. Мне было важно услышать, что США четко разделяют режим и белорусский народ. Также встретилась с генсеком Google Сундаром Пичай и с вице-президентом Meta. Я попросила поддержать белорусских блогеров и журналистов, также говорила о поддержке белорусского языка и локализации сервисов, — прокомментировала Тихановская.

Кроме этого, она добавила, что ей не удалось пересечься с российской делегацией, а с украинской они «разминулись».

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