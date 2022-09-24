Шесть полезных альтернатив, которые могут заменить кофе 24.09.2022, 16:02

Эти продукты помогут повысить энергию и добавят сил.

Кофеманы часто жалуются на то, что со временем напиток дает все меньше сил, поэтому они увеличивают количество выпитых порций. Диетологи советуют заменить кофе на другие продукты, которые бодрят, дают энергию и силы на весь день.

Какие же продукты помогут повысить энергию и добавят сил рассказывает сайт planetanovosti.com.

Вода с лимоном — замечательный естественный тонизирующий напиток. Его можно пить в течение дня в неограниченном количестве. Он обеспечивает оптимальную гидратацию и поддерживает электролиты в норме. К тому же, чтобы приготовить такой энергетик, не нужно тратить много денег и искать дорогие ингредиенты.

Свежие фрукты и ягоды — яблоки и бананы являются источником энергии. Они дешевы и доступны, приобрести их можно на рынке и в супермаркетах. В осенне-зимнюю пору эти продукты будут добавлять сил и бодрить. Если больше предпочитаете ягоды, попробуйте добавить в рацион клубнику, чернику.

Орехи (любые) — миндаль, арахис, кешью, грецкие, макадамия, фисташки и другие, все они богаты магнием. Этот минерал укрепляет нервную систему, помогает нормализовать сон, улучшает настроение. Достаточно есть 50 граммов в день орехов, чтобы за неделю уже почувствовать улучшение самочувствия.

Темный шоколад — имеет в своем составе природный стимулятор теобромин. Его действие похоже на действие кофеина, но вреда от него на много меньше. После употребления 20-50 граммов горького шоколада у человека улучшается настроение, а также восстанавливаются силы. К тому же такой энергетик необычайно вкусен.

Квашеная капуста — это простое блюдо по своему составу идентично авокадо. В ней содержатся пробиотики, минералы, витамины. Не зря ее на зиму запасали в большом количестве, ведь это лучший источник энергии в холодную погоду.

Кардамон — специя из Азии способна расширять капилляры и улучшать кровоток. Из-за этого организм лучше усваивает полезные вещества, кислород быстрее попадает в мозг, давление нормализуется. Эффект от специи, как после отдыха на природе. Поэтому кардамон добавляют к блюдам и напиткам, а еще можно его просто нюхать. Раздражение органов обоняния будет передавать сигнал в мозг и тот будет стимулировать все процессы в организме.

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