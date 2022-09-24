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ВСУ мощно ударили по позициям оккупантов на юге Украины

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  • 24.09.2022, 16:07
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ВСУ мощно ударили по позициям оккупантов на юге Украины

Россияне понесли серьезные потери.

Вооруженные силы Украины нанесли удары по скоплению оккупантов в Херсоне и Бериславском районе. Также поражен пункт управления врага в Геническом районе. Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

- Украинской авиацией нанесены три удара по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 180 огневых задач. Вновь закреплен огневой контроль над Каховским мостом, в районе Антоновского моста резервы вражеской техники, которые готовились к переправе альтернативным образом, существенно ослаблены путем нанесения огневого поражения, - говорится в сообщении.

Там отметили, что в самом Херсоне украинские войска ударили в район сосредоточения вражеского вооружения и техники, а в Бериславском районе нанесен удар по артиллерийской батарее и пункту управления вражескими подразделениями.

- Подтвержденные потери врага составляют: 14 россиян, реактивная система залпового огня «Ураган», два зенитно-ракетные комплекса «Тор», склад боеприпасов в Золотой Балке, - рассказали в ОК «Юг».

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