В минском ТЦ «Дана Молл» упал лифт с подростками 17 24.09.2022, 16:25

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Есть пострадавшие.

В минском торговом центре «Дана Молл» с высоты второго этажа упал перегруженный лифт с людьми. В кабине было около 20 человек — подростки, пришедшие на встречу с тиктокершой Миланой Хаметовой, передает «Еврорадио».

На происшествие выехали одна реанимационная и четыре линейные бригады скорой медицинской помощи, сообщают в Минздраве. Находившиеся в кабине осматриваются медиками. Тем, кому это было необходимо, оказывается помощь.

Милана Хаметова — 12-летняя тикток-блогерша певица и модель. Пришедшие на встречу с ней плотно заполнили центральный холл и все три этажа ТЦ.

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