В Польше в составе Войск территориальной обороны будет создан Компонент охраны приграничья 2 24.09.2022, 16:39

Новое подразделение будет поддерживать Пограничную службу в защите границ Польши.

В Польше в составе Войск территориальной обороны будет создан Компонент охраны приграничья, сообщает «Польское радио» со ссылкой на вице-премьера и министра обороны Польши Мариуша Блащака.

По его словам, новое подразделение призвано поддерживать Пограничную службу в защите границ Польши. Он также отметил, что название нового формирования является отсылкой к довоенному Корпусу охраны границы.

«Это название не является случайным. Таким образом мы отдаем дань довоенной традиции, когда наряду с Пограничной службой в качестве военного формирования существовал Корпус охраны приграничья. Сегодня в рамках Войск территориальной обороны мы начинаем организацию этого компонента», - сказал глава Минобороны Польши.

Компонент охраны приграничья Войск территориальной обороны будет состоять из 10 батальонов. Он будет функционировать в Подкарпатском, Люблинском, Подляском и Варминьско-Мазурском воеводствах.

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