Путин подписал пакет поправок о военной службе 11 24.09.2022, 16:46

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Российский диктатор испугался добровольной сдачи в плен мобилизованных.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за преступления против военной службы в период мобилизации и в условиях вооруженного конфликта, а также о введении уголовного наказания за добровольную сдачу в плен и мародерство, пишет «Медуза».

Закон был в экстренном порядке принят Госдумой РФ 20 сентября, накануне объявления в России мобилизации.

Поправки, в частности, ужесточают наказание за самовольное оставление части, неисполнение приказа и дезертирство в период мобилизации.

За отказ от участия в военных действиях законом предусмотрено до трех лет лишения свободы, а если такой отказ повлек «тяжкие последствия» — до 10 лет. Такой же срок предусмотрен за неисполнение приказа.

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