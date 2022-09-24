Эксперт: Мобилизация в России не изменит ход войны 1 24.09.2022, 17:09

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ВСУ имеют технологическое и логистическое преимущество.

По информации Генштаба ВСУ, общие боевые потери личного состава россиян с 24.02 по 24.09 ориентировочно составили около 56 300 человек. Указ Путина об объявлении «частичной» мобилизации в ряды Вооруженных сил Российской Федерации подтвердил имеющиеся в ее армии проблемы с личным составом.

Об этом в комментарии ТСН рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

- Фактически, Путин расписался в собственном бессилии. Дело в том, что этот указ был вполне прогнозируем на фоне успешного контрнаступления ВСУ и военных поражений оккупационной армии. Это – признание российскими властями собственного бессилия. Это свидетельствует о том, что военные потери Российской Федерации достигли катастрофических масштабов, а оперативно-тактических резервов нет, и они вынуждены привлекать так называемые ВПК из числа лиц, которые должны были отбывать срок наказания в местах лишения свободы, — отметил он.

Также, по словам эксперта, объявление частичной мобилизации является вполне логичным шагом со стороны Путина – фактическое признание того, что цели его «специальной военной операции» потерпели сокрушительное военное и политическое поражение.

Дмитрий Снегирев также обратил внимание на интересный факт в изменениях законодателями РФ в части усиления наказания за дезертирство. То есть российские власти признали факты массового дезертирства в своей армии.

- Положение о так называемых «500» – лицах, самовольно покинувших военные расположения и так далее. Этим Россия на законодательном уровне признала факты массового дезертирства ее солдат с поля боя. А это результат упадка морального духа российских военных. Отмечу, что до этого момента власти РФ решали кадровые военные вопросы в армии за счет преимущественно представителей нацменьшинств Сибири, Дальнего Востока и Кавказа и частных военных компаний, — отметил военный эксперт.

Примечательно, что по данным экспертов Института изучения войны (ISW), разные процессы мобилизации в разных регионах могут обострить социальное напряжение в России, которое уже возросло из-за восприятия неравенства при создании добровольческих батальонов.

В частности, лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Чеченская Республика не будет проводить мобилизацию, поскольку республика уже перевыполнила план призыва на 254%, говорит эксперт.

- Что касается увеличения количества личного состава оккупационных войск, то нужно подчеркнуть, что эта война – это война технологий. Речь идет о том, что у Украины есть средства поражения, которые по тактико-техническим характеристикам в разы превышают те, которые есть на вооружении РФ. Соответственно, какое количество личного состава не было бы привлечено страной-оккупантом для военных действий в Украине, на расстоянии формирования тактических резервов места их расположения будут уничтожены украинскими средствами огневого поражения. То есть, мы будем выносить их вместе с казармами на расстоянии в десятки километров, – отметил Дмитрий Снегирев.

Эксперт также отметил, что при этом путинский указ дает Украине еще один дополнительный и весомый повод апеллировать к странам Запада по ускорению военно-технического перевооружения ВСУ.

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