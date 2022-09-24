Политзаключенный Николай Исаенко вышел на свободу 24.09.2022, 17:11

Он полностью отбыл наказание.

Политзаключенный Николай Исаенко, находившийся в заключении с июня 2021 года, вышел на свободу из исправительной колонии №1 в Новополоцке, сообщает «Белсат».

Николай Исаенко – житель Жлобина, филолог, преподаватель белорусского и русского языков и литературы; в последние годы занимался предпринимательской деятельностью. Был задержан 2 июня 2021 года, ему предъявили обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).

Политзаключенного задерживали еще во время послевыборных протестов 10 августа 2020 года. Тогда силовики его очень сильно избили: мужчина оказался в больнице с черепно-мозговой травмой, где пролежал две недели. Затем его два раза вызывали на допросы по уголовным делам об «оскорблении флага» и по «массовым беспорядкам».

6 августа 2021 года судья суда Жлобинского района Николай Сергеевич приговорил Исаенко к одному году и шести месяцам колонии общего режима.

С учетом нахождения в СИЗО, где один день засчитывается за полтора дня в колонии, срок заключения Исаенко истек 23 сентября.

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