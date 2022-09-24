В Омской области мобилизованные подрались с полицейскими и росгвардейцами

В Омской области мобилизованные подрались с полицейскими и росгвардейцами5
- 24.09.2022, 17:16
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Они предложили силовикам поехать умирать в окопы вместе с ними.
В поселке Большеречье Омской области мобилизованные подрались с полицейскими и росгвардейцами. Видео драки опубликовало «Омское гражданское объединение».
Как сообщает телеграм-канал, силовики вели себя грубо, тогда мобилизованные решили затащить с собой в автобус полицейских, чтобы те поехали на войну «умирать в окопы вместе с ними». Завязалась драка.
Чем все закончилось — неизвестно.
По данным «Омского гражданского объединения», за три дня в области мобилизовали уже больше 1000 человек.
Напомним, Путин объявил частичную мобилизацию в России утром 21 сентября.