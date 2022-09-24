В Омской области мобилизованные подрались с полицейскими и росгвардейцами 5 24.09.2022, 17:16

1,582

Они предложили силовикам поехать умирать в окопы вместе с ними.

В поселке Большеречье Омской области мобилизованные подрались с полицейскими и росгвардейцами. Видео драки опубликовало «Омское гражданское объединение».

Как сообщает телеграм-канал, силовики вели себя грубо, тогда мобилизованные решили затащить с собой в автобус полицейских, чтобы те поехали на войну «умирать в окопы вместе с ними». Завязалась драка.

Чем все закончилось — неизвестно.

По данным «Омского гражданского объединения», за три дня в области мобилизовали уже больше 1000 человек.

Напомним, Путин объявил частичную мобилизацию в России утром 21 сентября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».