WSJ: Западную технику ВСУ ремонтируют через мессенджеры на поле боя 6 24.09.2022, 17:33

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Благодаря таким чатам удалось вернуть в строй HIMARS.

Ремонт оружия ВСУ, поставленного Западом, часто происходит дистанционно. Американские специалисты в Польше раздают советы украинским военным через чаты защищенных приложений. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal (перевод - «Униан»).

Журналисты рассказывают, как происходит коммуникация между 55 американскими военными в Польше и бойцами ВСУ.

Эти военные отправляют запросы украинским коллегам на ремонт оружия, которое уже находится на поле боя, через защищенные мессенджеры.

Для каждой основной системы вооружения имеется 14 чатов. Украинцы пересылают фото изношенных стволов, спрашивают совет, как сделать боеприпас более точным, либо как утилизировать непригодное оружие.

Кроме того, ВСУ присылают эскизы реконструкций деталей, чтобы американцы ответили, будет ли это работать на поле боя.

- Это быстро возвращает технику на поле боя, — сказал подполковник, отвечающий за чаты.

Однако специалисты сходятся во мнении, что поставляемое оружие прослужило бы еще дольше, если бы его ремонтировали специалисты из Украины.

Сообщается, что благодаря таким чатам удалось вернуть в строй HIMARS.

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