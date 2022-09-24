В российскую армию мобилизуют глухих, диабетиков и гипертоников 11 24.09.2022, 17:54

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Мобилизация в России проходит в двух параллельных реальностях.

Пока власти РФ продолжают говорить, что на фронт забирают только профессиональных военных, в действительности повестки приходят кому угодно. Тем, кто уже давно мог бы быть на пенсии, если бы не реформа, пожилым с диабетом, грыжами позвоночника, глухим и даже мертвым, пишет Insider.

Владимир Черячукин, 51 год. Глухой на одно ухо, позвоночные грыжи

Никогда не служившего Черячукина призвали во Владимирской области. Из боевого опыта — лишь военная кафедра 30 лет назад. Вечером 22 сентября ему вручили повестку, а уже утром следующего дня везли в военкомат города Серафимович даже без прохождения медкомиссии. о здоровье в военкомате его просто спросили. После перечисления заболеваний, а также документов с результатами МРТ, Черячукину заявили, что «ничего смертельного нет», а значит ему можно ехать на обучение перед отправкой на фронт. При этом без очков мужчина ничего не видит. Не помог и тот факт, что ему 51 год, хотя Минобороны сообщало — возрастной предел по призыву младших офицеров 50 лет.

Александр Фальтин, 58 лет. Диабет, гипертония, миопия обоих глаз

Фальтин из хутора Калмыковский, как и Черячукин, в армии не служил, лишь в молодости отучился на военной кафедре. У него диабет, гипертония и миопия обоих глаз. Работал директором школы в Волгоградской области. Его вывезли в военкомат, а затем на военные сборы, медкомиссии не было пишет паблик «Дозор в Волгограде». Активисты призывают местных жителей выйти с пикетом к администрации Волгоградской области, чтобы потребовать от местных властей «остановить беспредельную всеобщую мобилизацию».

Александр Ермолаев, 63 года. Ишемия и диабет

Александр Ермолаев, в отличие от Фальтина и Черячукина, дослужился до звания подполковник, хотя в боевых действиях не участвовал. Его отвезли на полигон Прудбой на военных сборах, через две недели он должен был отправиться на фронт в Украину, несмотря на нарушение мозгового кровообращения, диабет и возраст. Он также сообщил, что никакой медкомиссии не было. После письма родственников губернатору Саратовской области его отпустили.

В Петербурге и Бурятии повестки приносят мертвым

В Санкт-Петербурге полиция пришла к местной жительнице и вручила повестку в военкомат, адресованную ее дяде, который умер девять лет назад. Об этом женщина рассказала журналистам «Медиазоны», его имя не сообщается.

Аналогичный случай произошел в Бурятии, где повестку пытались вручить умершему два года назад. Об этом рассказала его сестра Наталья Семенова. По ее словам, брат никогда не служил. «С одной стороны, смешно, у них все сведения устаревшие, с другой — Бурятия, как всегда, впереди планеты всей — готовы к поставкам мяса», — написала она в Facebook.

Врач-кардиолог, мать несовершеннолетних детей, а также работник оборонного предприятия

Добрался призыв и до врачей, Как рассказала военный корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова, в военкомат Владимира призвали ее подругу, врача-кардиолога Олесю, у которой есть несовершеннолетние дети. Олеся сообщила, что она в «учебке в Коврове, её продержат месяц и потом отправят на фронт». «Мне кажется, что это какая-то ошибка, глупый розыгрыш», — заявила сотрудница «Первого».

Несмотря на то, что в указе о мобилизации говорится, что работникам оборонных предприятий дается отсрочка от призыва, их тоже отправляют на фронт, пишет The Moscow Times. Повестку вручили работнику оборонного «Трансмаша» Ивану Бахтину. На заводе ему дали справку о том, что он не подлежит мобилизации, однако в военкомате ответили, что эта справка ничего не значит, рассказала жена Бахтина.

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