Ученые обнаружили в Англии уникальный музыкальный инструмент 24.09.2022, 18:11

Он датирует 120-128 годами нашей эры.

Чрезвычайно редкий мундштук римского рога — длинный изогнутый рог — был обнаружен под остатками древней офицерской дубины в римском форте Виндоланда к югу от стены Адриана. Изготовленный из медного сплава мундштук был найден над полом мастерской эпохи Адриана (117-138 гг. н.э.). Стратиграфия датирует его 120-128 годами нашей эры. Об этом пишет Тhe Нistory Вlog (перевод — lenta.ua).

Корню (латинское «рог», как музыкальный, так и животный) представлял собой инструмент длиной около 3 м, свернутый в форме буквы «G» и обычно поддерживаемый деревянным шестом, что позволяло держать часть веса на плече. Корнуа изображены во многих римских декорациях на изображениях военного, церемониального и развлекательного назначения.

Виндоланда славится тысячами хрупких органических артефактов, извлеченных нетронутыми из ее анаэробной заболоченной почвы, наиболее известными из которых являются почти 800 деревянных табличек с буквами, в которых записана повседневная жизнь военных и гражданских жителей Виндоланды.

При раскопках на этом месте было найдено более 7000 кожаных предметов и 1500 деревянных, в том числе тысячи кожаных ботинок, единственное сохранившееся римское деревянное сиденье для унитаза и единственная сохранившаяся пара римских кожаных боксерских перчаток . Даже среди всего этого археологического великолепия мундштук cornu выделяется как единственный в своем роде, обнаруженный в Виндоланде.

Корню представлял собой медный инструмент G-образной формы без отверстий и клапанов. На нем играли, контролируя поток воздуха, как на валторне. Его конструкция была этрусского происхождения, но римляне сделали его своим военным сигнальным устройством. Корницены играли громкими нотами, чтобы передать приказ армии на марше и в бою. Несколько больших экземпляров были найдены в Помпеях, и точные копии использовались для воспроизведения звука римских армий на войне.

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