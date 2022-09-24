Ночью в России подожгли военкомат и приемную партии «Единая Россия» 3 24.09.2022, 18:27

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В окно военкомата бросили «коктейль Молотова».

В ночь на субботу 24 сентября в российском городе Канске в Красноярском крае загорелся военкомат, передает русская служба «Би-би-си».

Примерно в час ночи неизвестный мужчина бросил в окно первого этажа «коктейль Молотова». Приехавшие на место пожарные потушили возгорание, здание не пострадало. Но комнате выгорела мебель. По информации «7 канал Красноярск» военкомат пытался поджечь пожилой мужчина.

В городе Салават у дверей общественной приемной «Единой России» кто-то поджег автомобильные покрышки. Пожар потушили, но в результате возгорания пострадала пластиковая входная дверь.

Новая волна поджогов военкоматов началась в России 21 сентября, когда Путин объявил о мобилизации. За три дня известно о попытках поджогов военкоматов как минимум в шести российских регионах. Еще в нескольких случаях люди пытались поджечь здания городских администраций.

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