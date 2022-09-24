The Economist: Паника Путина дает Украине окно возможностей 24.09.2022, 18:40

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Время не на стороне российского правителя.

Последнее заявление Путина о частичной мобилизации и ядерный шантаж в сторону Украины и Запада свидетельствуют не о его силе, а о панике. Об этом говорится в материале The Economist (перевод - «Униан»).

По мнению авторов материала, время не на стороне российского президента. Например, даже в частичной мобилизации есть свои нюансы.

- Резервистов не нужно учить метко стрелять, но они все равно нуждаются в обучении обращению с новой экипировкой и местными условиями. Если их развернуть слишком рано, они будут гибнуть толпами. Их можно было вклинить в существующие истощенные подразделения. Это облегчило бы России оборону своих рубежей, хотя, возможно, и не предприняло бы новых наступлений, - пишут журналисты.

На массовый призыв, о чем пишут российские СМИ, Путин пойти не сможет, так как это будет угрожать его режиму.

Отмечается, что у Путина после бегства его солдат из Харьковской области недостаточно оружия для более крупных сил вторжения.

Пройдут месяцы, прежде чем путинская «частичная мобилизация» изменит ситуацию на местах.

Это дает Украине окно возможностей, говорится в материале. Западные союзники должны увеличить поставки вооружений, включая ракеты большей дальности. Западное оружие не должно использоваться для нападения на саму Россию, но удары по территории Украины, которые Россия собирается незаконно аннексировать, не должны быть запрещены.

- Запад также должен обучать больше украинских солдат. В стране много высокомотивированных потенциальных защитников, но пока только Великобритания предлагает базовую подготовку большому количеству людей. Другие члены НАТО должны немедленно вмешаться, возможно, разделив работу так, чтобы один союзник сосредоточился на противовоздушной обороне, другой - на артиллерии и так далее. Чем больше своих земель Украина сможет отвоевать до прибытия российских подкреплений, тем сильнее будет ее позиция, - объясняют аналитики.

В настоящее время Путин надеется, что западные страны, которым не хватает мужества для долгострочной поддержки ВСУ, сократят поставки оружия и заставят Украину соглашаться на российский вариант «достижения мира».

- Путин пытается показать силу, потому что он ослаблен, и российский народ начинает это чувствовать. Украина должна поддерживать темп на поле боя. Мир наступит, когда российские граждане поймут, что Путин проигрывает и не может победить, - подчеркивают авторы публикации.

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