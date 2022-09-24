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ВСУ уничтожили вражескую зенитную установку, огонь перекинулся и на склад боеприпасов

  • 24.09.2022, 19:09
ВСУ уничтожили вражескую зенитную установку, огонь перекинулся и на склад боеприпасов

Украинские военные бьют без промаха.

Украинские военные уничтожили российскую зенитную установку ЗУ-23-2 и предотвратили обстрел позиций своих защитников. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

- Нападающим не удалось провести обстрел позиций украинских войск. Точный выстрел - и российская зенитная установка ЗУ-23-2 на базе автомобиля «Зил-131» пылает как скирда соломы, - говорится в сообщении.

При этом водитель автомобиля начал убегать в сторону возможной помощи, но доставил оккупантам еще большие хлопоты, поскольку огонь перекинулся на вражеский склад боеприпасов.

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