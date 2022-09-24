Павел Дуров: Telegram и дальше будет блокировать белорусские провластные каналы 3 24.09.2022, 19:15

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Основатель мессенджера обратился к лукашенковским пропагандистам.

Telegram и дальше будет блокировать каналы, нарушающие правила магазинов приложений. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров, комментируя вчерашний бан телеграм-каналов лукашенковских пропагандистов.

«Вчера, по требованию Apple, мы заблокировали на iPhone/iPad несколько связанных с Беларусью русскоязычных каналов суммарной численностью в 80 тысяч подписчиков, — написал основатель мессенджера. — Администраторы еще нескольких подобных каналов общей численностью в 50 тысяч подписчиков получили предупреждения от нашей команды о том, что они нарушают правила Apple».

Он напомнил администраторам каналов, что они должны максимально серьезно воспринимать подобные предупреждения и стараться делать все возможное, чтобы допущенные нарушения не повторялись. Иначе их каналы заблокируют в версиях Telegram, распространяемых через App Store и Google Play.

«Вчера после повторного нарушения мы были вынуждены удалить русскоязычный канал, призывавший «резать» и «расстреливать» безоружных и беззащитных людей. После того, как наши модераторы скрыли проблемный пост и отправили администраторам канала уведомление о недопустимости подобного контента, владельцы канала опубликовали то же сообщение заново, снабдив его скриншотом полученного предупреждения. Так поступать никогда не стоит — правила Telegram прямо запрещают публичные призывы к насилию», — отметил Павел Дуров.

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