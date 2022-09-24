Сколько чеснока нужно съедать за день? 4 24.09.2022, 19:26

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Чеснок полезен, в том числе, для сердечно-сосудистой системы человека.

Чеснок – это не только специя, ароматная приправа, но и полезный продукт для здоровья. Чем полезен чеснок, какие противопоказания для его употребления, сколько чеснока нужно употреблять в день — в материале ТСН.

Польза чеснока, лечебные свойства продукта

Чеснок содержит такие витамины, как C, B6, B1, B2, B3, B5, B9. Среди многих микроэлементов, у которых чеснок можно назвать кальций, калий, фосфор, селен, магний, натрий, цинк, железо и марганец.

Алицин – эфирное масло чеснока является мощным антиоксидантом.

Лечебные свойства чеснока заключается в противовирусном эффекте, он помогает бороться нашему организму с простудными заболеваниями и является хорошим помощником для профилактики этих заболеваний.

Оказывает противовоспалительный эффект, существуют данные, подтверждающие, что экстракты чеснока могут непосредственно препятствовать образованию участвующих в воспалительных процессах соединений.

Фитонциды, входящие в состав чеснока, помогают в борьбе со многими бактериями и грибками.

Чеснок полезен для сердечно-сосудистой системы человека, снижает уровень холестерина в крови. Исследования доказывают, что чеснок способствует тому, что тромбоциты меньше слипаются между собой и соответственно меньше прилипают к стенкам артерий, то есть это растение действует как антикоагулянт. Полезен он при повышенном давлении, снижает риск образования тромбов в кровеносных сосудах.

К лечебным свойствам чеснока можно отнести профилактику развития раковых заболеваний. Ученые исследуют сернистые соединения, содержащиеся в чесноке, пытаясь выяснить, способны ли они ингибировать раковые клетки и блокировать рост опухоли.

Чеснок не только улучшает когнитивное здоровье пожилых людей, но и может уменьшить риск возникновения распространенных заболеваний мозга, таких как болезнь Альцгеймера и деменция.

Снижает уровень сахара в крови. Чеснок обладает противодиабетическими свойствами, это связано с его влиянием на инсулин. Научно доказано, что соединения серы, содержащиеся в чесноке, снижают уровень глюкозы в крови, усиливая секрецию инсулина из поджелудочной железы и повышая чувствительность клеток к этому гормону. В другом исследовании ученые обнаружили, что чесночное масло может помочь защитить больных диабетом от кардиомиопатии. Кардиомиопатия является ведущей причиной смерти среди больных сахарным диабетом. Это хроническое заболевание миокарда (сердечной мышцы), который аномально утолщен, увеличен и/или уплотнен.

Чеснок защищает от алкогольного поражения печени. Ученые из Института токсикологии показали, что сероорганические соединения, полученные из чеснока, оказывают защитное действие против вызванного этанолом окислительного стресса и поддерживают здоровую работу органа.

Благодаря своим антибактериальным и пребиотическим свойствам чеснок способен улучшить здоровье кишечника. Чеснок содержит инулин и фруктоолигосахариды, способствующие росту полезных бифидобактерий, одновременно препятствуя росту болезнетворных бактерий.

Укрепляет кости у женщин. Исследования на грызунах показали, что чеснок может минимизировать потерю костной массы путем повышения уровня эстрогена. Исследования ученых из Индии показывают, что чеснок может снижать потерю костной массы из-за повышения уровня некоторых гормонов. Особенно эффект проявлялся у женщин постарше при употреблении суточной дозы сухого экстракта чеснока, то есть около 2 г несколько раз в неделю.

В народной медицине чеснок используют для выведения глистов.

Чеснок стимулирует выделение желчи и улучшает переваривание жирной пищи.

Чеснок оказывает положительное влияние на потенцию, а также используют для лечения простатита.

Полезен чеснок и спортсменам, особенно при наборе мышечной массы, поскольку он блокирует действие кортизола и стимулирует выработку тестостерона.

Противопоказания к употреблению чеснока

Несмотря на многочисленные полезные эффекты плода при приеме внутрь чеснок может вызвать побочные эффекты.

Люди, имеющие избыточный вес, должны знать, что чеснок усиливает аппетит.

Чеснок противопоказан при таких заболеваниях, как язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, геморрой, при заболеваниях почек и печени, эпилепсия.

Не рекомендуется употреблять чеснок во время беременности, а также кормление грудью.

Чеснок может вызывать аллергические реакции, поэтому аллергикам следует соблюдать осторожность.

В редких случаях чесночные добавки могут вызывать головные боли, усталость, потерю аппетита, мышечные боли, головокружение и аллергические реакции, такие как приступы астмы или сыпь на коже.

Прием чеснока может усилить действие препаратов для разжижения крови, что еще больше осложнит свертываемость крови.

Сколько чеснока нужно съедать за день

Чеснок в день можно съедать от половины до одного зубчика в день. Уже в этом количестве содержится около 3000-6000 мкг алицина. Это вещество, которое образуется при разрушении частиц чеснока во время жевания или приготовления, и именно оно оказывает бактерицидный эффект. Некоторые диетологи говорят, что взрослые люди могут съедать до 15 г чеснока в сутки или примерно 4 зубчика. Для детей это доза, конечно еще меньше. Однако следует помнить, что чрезмерное употребление плода может вызвать негативные реакции в организме.

Полезные свойства чеснока проявляются только в свежем виде, а после термической обработки или сушки чеснок теряет всю свою пользу и лечебные свойства.

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