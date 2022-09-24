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В Краснодарском крае развернули полицейские блокпосты

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  • 24.09.2022, 19:29
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В Краснодарском крае развернули полицейские блокпосты

Представители военных комиссариатов начали обходы по домам мобилизованных.

В населенных пунктах Краснодарского края России с первых часов объявления мобилизации представители военных комиссариатов начали подомовые обходы с немедленным вручением повесток мужчинам призывного возраста. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

- На территории Российской Федерации продолжаются мероприятия частичной мобилизации. В связи с низкими мотивацией и готовностью граждан России участвовать в боевых действиях на территории Украины, в населенных пунктах Краснодарского края с первых часов объявленной мобилизации представители военных комиссариатов начали подомовые обходы с немедленным вручением повесток мужчинам призывного возраста, - говорится в сообщении.

Кроме того, на основных дорогах выставляются полицейские блокпосты с целью контроля перемещения мужского населения.

- Мобилизованный личный состав после короткой подготовки в учебных центрах планируется направлять для пополнения воинских подразделений, которые подверглись многочисленным потерям в ходе войны на территории Украины, - отметили в Генштабе.

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