«На первом этаже возле магазина De Facto началась давка» 28 24.09.2022, 19:40

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Очевидцы рассказали о том, что происходило в торговом центре Dana Mall, где оборвался лифт.

В субботу, 24 сентября в Минске анонсировалась встреча с Миланой Хаметовой. Это 12-летняя российская блогер, модель и певица. Встреча проходила в торговом центре Dana Mall и должна была длиться с 15.00 до 17.00. В торговом центре собралось несколько тысяч подростков, началась давка, а также оборвался лифт, в котором находились люди. «Зеркало» расспросило участников встречи о том, что происходило в торговом центре.

По словам читателя Максима, подростки стали собираться в торговом центре задолго до начала мероприятия.

— Примерно в 13.30 было уже около 800 человек, — рассказывает он.

Елена говорит, что основная масса подростков была на первом этаже, там же стояла сцена и большой экран. Ближе к 14.00 в торговом центре уже было не пройти: фанаты теснились на втором и третьем этажах торгового центра.

Концерт должен был проходить в 15.00, но блогер вышла на сцену гораздо раньше — около 14.10.

— Пришла Милана Хаметова, спела «Умка» и «ЛП», — рассказывает Максим. — Потом она ушла. Дальше упал лифт, из-за того, что там было человек 15−20.

Читатели рассказали, что в одном из лифтов оборвались тросы. Казимир, который из-за огромной очереди не смог попасть на встречу с Хаметовой, расспросил очевидцев, выходивших из торгового центра, о том, что происходило на встрече. Среди них был и мальчик, который находился в том самом лифте.

— Милана стояла с охраной, ее уводили. Она побежала в лифт, и мы всей толпой — туда, — эмоционально рассказал парень. — И он просто вниз укатился, упал. Одна девочка потеряла сознание от нехватки воздуха, там человек 17 было в лифте. Нас еле-еле достали.

Елена добавляет, после выступления блогера на первом этаже возле магазина De Facto началась давка. Об этом говорят и другие посетители.

— Пришли в полтретьего, перед встречей, почти сразу попали в поток людей который обступил блогера. Была ужасная давка, народ пихался, меня толкнули в блогера, чуть не упала, — рассказывает одна из участниц о том, что происходило после концерта блогера. — Когда пришли к сцене нам сказали, что Милана уехала и всех просили покинуть ТЦ. Мы пошли через парковку, по пути к нам подошли несколько подростков и спросили, где лифт который рухнул. Оказалось, что там была сестра одного из парней. В метро мы не спускались, побоялись, что задавят. Это было ужасно, я не представляю, что было бы если бы мы остались там.

— Я попала в это толпу, мы с друзьями потерялись, люди толкались, были одержимы желанием сфотографироваться с Миланой — было страшно, — говорит Анастасия. — Когда мы выбрались к стене возле сцены, на которой должна была выступать Милана, нас зажали. Женщину, которая говорила в микрофон, что Милана уже уехала и пообещала вернуться, закидывали бутылкам, пакетами, мусором. Мы стали пробираться к выходу, оказалось — он закрыт прошли через парковку. Несколько раз чуть не потерялись.

— Народ начал выходить и повалил на нас. Решили выбираться, потому что нас давили, — описывает Максим. — Мы вышли — из ТРЦ пошла основная толпа. Там было где-то 2−3 тысячи человек.

По словам еще одного очевидца, несмотря на то, что блогер уже уехала из торгового центра, люди продолжали приходить (те, кто собирался на встречу к 15.00). Собравшиеся скандировали имя Миланы и требовали, чтобы она вышла. На сообщения о том, что концерт отменяется, не реагировали.

— Когда ситуация была неконтролируемая, ОМОН начинал разгонять людей и угрожать детям, что отберут у них телефоны, если они не прекратят снимать, — говорит Николь.

Также очевидцы сообщают, что кроме ОМОНа в торговый центр приехали и сотрудники спецназа, которые также призывали подростков разойтись.

— Молодежи было столько, что не вмещал ТРЦ, встали колом траволаторы, на улице с парковок не могли выехать машины — всюду дети! — эмоционально рассказала одна из работниц торгового центра. — Служб охраны и безопасности ноль! В сам вход не войти ни выйти, полный трэш. Никто не позаботился ни о чем! Я не знаю кто давал разрешение на это. Давка, причем нешуточная! Оставшихся подростков пор помощи громкоговорителя еде заставили разойтись. Простите, но от Немиги (трагедия в переходе станции метро «Немига» в 1999-м году, где в давке погибли 53 человека. — Прим. ред.) эта огромная толпа была на один шаг!

Количество пострадавших во время ЧП пока неизвестно. По данным Минздрава, к торговому центру прибыли одна реанимация и пять бригад скорой. Очевидцы подтверждают: видели, как на носилках выносили двух человек.

— Мы вышли из метро и ждали наших друзей. Было очень много людей. Нам сказали, что задавили какую-то женщину и увезли на реанимации, — рассказал Даниил. — После этого прошло минут семь. Я слышу сирены и возле главного входа уносят человека в «скорую».

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