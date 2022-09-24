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В Беларуси с 1 октября вступят в силу изменения в ПДД

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  • 24.09.2022, 20:00
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В Беларуси с 1 октября вступят в силу изменения в ПДД

Изменятся требования к водительским документам.

В Беларуси в октябре вступают в силу некоторые изменения в ПДД. О новшествах, которые касаются водительских документов рассказал замначальника отделения обеспечения правоприменительной деятельности управления организационной работы и обеспечения правоприменительной деятельности ГУ ГАИ МОБ МВД Александр Шевченко.

Правда ли, что в Беларуси будет обязательным возить с собой водительские права.

- Водитель должен иметь и передавать для проверки сотрудникам ГАИ водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховку и подтверждающие документы, если на авто есть знак «Ивалид», - заявил подполковник милиции.

Уточняется, что если транспортное средство не зарегистрировано и предъявить техпаспорт (технический талон) водитель не может, то сотруднику ГАИ нужно предъявить другой документ, подтверждающий законность приобретения данного авто. Страховка допускается в электронном виде. А исключение по предъявлению документов для водителя авто со знаком «Ивалид» - для иностранных граждан и лиц без гражданства.

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