Ученые обнаружили в Праге загадочные круглые сооружения

Ученые обнаружили в Праге загадочные круглые сооружения1
- 24.09.2022, 20:22
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Они старше Стоунхенджа и египетских пирамид.
В Праге ученые обнаружили остатки круглых построек каменного века. Главная их особенность заключается в том, что они старше Стоунхенджа и египетских пирамид. Об этом пишет Live Science (перевод — tsn.ua).
По подсчетам экспертов, они были построены около 7000 лет назад. Как считают специалисты, в этих сооружениях собиралось местное общество с разными целями.
Диаметр круга составляет около 55 метров, что соответствует размерам Пизанской башни. Археологи, работающие на этом месте, подчеркивают, что пока рано что-то говорить о людях, занимающихся созданием круга. Однако им понятно, что здание датируется периодом между 4900 и 4400 до н.э.
Внутри кругов были построены небольшие прямоугольные конструкции. Всего в таких зданиях проживало от 20 до 30 человек.