После ЧП в минском торговом центре «Дана Молл» за медпомощью обратились пятеро детей 3 24.09.2022, 20:30

1,508

Об этом сообщил Следственный комитет.

Сегодня в минском торговом центре Dana Mall выступала блогер Милана Хаметова. На встречу пришли несколько тысяч подростков. Случилась давка, а также от перегрузки сорвался лифт. По информации СК, за медпомощью обратились пятеро.

— В 14 часов 18 минут в службу спасения поступило сообщение о застрявших людях в кабине лифта, — сообщает Следственный комитет. — Установлено, что при использовании лифта между первым и цокольным этажом произошла экстренная остановка кабины из-за перегрузки, где началась давка, Там находились более 15 человек при допустимой норме не более 13 человек. Сотрудниками МЧС оказана необходимая помощь.

- За медицинской помощью обратились пятеро малолетних детей. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. Серьезных травм в результате давки получено не было. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, проводится проверка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».