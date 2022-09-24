закрыть
24 сентября 2022, суббота, 20:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

После ЧП в минском торговом центре «Дана Молл» за медпомощью обратились пятеро детей

3
  • 24.09.2022, 20:30
  • 1,508
После ЧП в минском торговом центре «Дана Молл» за медпомощью обратились пятеро детей

Об этом сообщил Следственный комитет.

Сегодня в минском торговом центре Dana Mall выступала блогер Милана Хаметова. На встречу пришли несколько тысяч подростков. Случилась давка, а также от перегрузки сорвался лифт. По информации СК, за медпомощью обратились пятеро.

— В 14 часов 18 минут в службу спасения поступило сообщение о застрявших людях в кабине лифта, — сообщает Следственный комитет. — Установлено, что при использовании лифта между первым и цокольным этажом произошла экстренная остановка кабины из-за перегрузки, где началась давка, Там находились более 15 человек при допустимой норме не более 13 человек. Сотрудниками МЧС оказана необходимая помощь.

- За медицинской помощью обратились пятеро малолетних детей. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. Серьезных травм в результате давки получено не было. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, проводится проверка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Секретное оружие белорусов 
Секретное оружие белорусов  Артем Черников
Гибель богинь
Гибель богинь Ирина Халип
Нет никакой «частичной мобилизации»
Нет никакой «частичной мобилизации» Леонид Невзлин
Полк Калиновского — это бриллиант
Полк Калиновского — это бриллиант Богдан Яременко