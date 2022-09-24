В российских городах прошли акции протеста против мобилизации 24.09.2022, 20:43

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Задержаны сотни человек.

В российских городах возобновились акции протеста против войны в Украине и мобилизации россиян, передает svoboda.org.

В Москве и Петербурге сотрудники полиции задерживают участников акций протеста против мобилизации. Провести их призвало движение «Весна». О месте проведения акций было объявлено только сегодня.

По данным «ОВД-Инфо», в Москве к 19:00 были задержаны более 300 человек, в Петербурге более 100. Акции как таковые не успели начаться, полиция стала задерживать людей ещё до заявленного времени их начала. В Москве людей задерживали на Чистых прудах.

Задержания продолжились в Зарядье, куда дошли несколько десятков участников шествия.

По сообщениям очевидцев, людей на акциях меньше, чем на протестах в день объявления мобилизации – 21 сентября.

Первые акции прошли в Иркутске. В сквере Кирова собралось около 25 человек. Канал «Иркутск анархистский» сообщает, что меньше чем за час акции было задержано 17 человек, в том числе автор канала.

Задержания проходят и на акции в Улан-Удэ. На площади Театральной задержали 10 человек, включая правозащитницу Надежду Низовкину, сообщает Сибирь.Реалии. По ее словам, она вела трансляцию акции протеста на свой ютюб-канал. Полицейские сначала разрешили его вести, потом всех затолкали в автобус и повезли в отдел полиции «Октябрьский».

- Они, видимо, получили приказ начальства и задержали довольно жёстко, хотя мы ничего не нарушили, наше поведение не менялось, – рассказала Низовкина. По ее словам, полиция угрожает задержанным силой, сотрудники не называют имена, телефоны и паспорта отбирают силой.

В Томске задержали 10 человек, среди них журналист Александр Сакалов, сообщает телеграм-канал «Улица Бархатная».

В Чите во время одиночного пикета против мобилизации задержали Марину Саломатову – участницу движения «Гражданская солидарность Забайкалья».

Напомним, 21 сентября Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент РФ назвал ее частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена.

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