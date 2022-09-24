Сколько белорусы сейчас могут заработать на клюкве, яблоках и овощах с огорода? 1 24.09.2022, 20:57

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На самую первую клюкву заготовители, как правило, выставляют минимальную цену.

Стали известны цены, по которым заготовители принимают клюкву у населения в Беларуси в 2022 году. В конце сентября идет активный сбор брусники и клюквы в лесах. В Беларуси эти ягоды широко перерабатываются в стране. В самых лесистых (читай, урожайных) районах страны закупщики сами организовывают сборщиков брусники и клюквы, с утра подвозят на транспорте белорусов в лес, а вечером забирают и тут же покупают собранные ягоды, пишет «Комсомолка».

На самую первую клюкву заготовители, как правило, выставляют минимальную цену. Ценнее - зрелая ягода товарного вида. Стоимость килограмма клюквы варьируется от 3 до 4 рублей. За очищенную готовы давать 5 рублей за кило.

Часть клюквы нового урожая идет на заморозку, ее затем продают зимой либо осенью по цене, которая в несколько раз превышает закупочную.

Закупает лесные ягоды и «Белкопсоюз», такса сейчас следующая: брускника от 3 до 4,50 белорусского рубля за килограмм, клюква - от 3 до 4,50 рубля за кило, черноплодная рябина - 0,30 - 1 рубля за килограмм ягод.

Кроме того, стали известны закупочные цены «Белкопсоюза» на все овощи и яблоки:

- картофель - 50-70 копеек за килограмм;

- капуста - 30-60 копеек за кило;

- свекла - 40-70 копеек за кило;

- морковь - 60-90 копеек за кило;

- огурцы - 1,10-2 рубля за кило;

- томаты - 0,70-1,30 рубля за кило;

- репчатый лук - 0,60-1,10 рубля за кило;

- чеснок - 4-6 рублей за кило;

- яблоки: для переработки - 10-17 копеек, товарные - 0,80-1,50 рубля за кило;

- слива и алыча - 1,5-3 рубля за кило;

- малина - 5-7 рублей за кило;

- лисички - 4-7,50 рубля за килограмм.

Свои цены на закупку овощей и фруктов устанавливают и перерабатывающие предприятия. Например, Быховский консервно-овощесушильный завод покупает у населения кабачки, тыкву, перец, морковь, капусту и другие овощи в промышленных масштабах. Сейчас на те же кабачки закупочная цена составляет 11 копеек за килограмм, на заводе в этом году планируют приобрести у населения более 700 тонн кабачков.

Также белорусы могут торговать собранными клюквой и брусникой и другими дарами леса и огорода в розницу на рынке, где продукция проходит лабораторную экспертизу. В этом случае за торговое место на рынке придется заплатить от 6 до 11 рублей всем без исключения в зависимости от размера места.

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