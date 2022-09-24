В российской деревне возле Кемерово мобилизовали всех мужчин

В российской деревне возле Кемерово мобилизовали всех мужчин21
- 24.09.2022, 21:08
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Сообщается, что в соседних деревнях похожая ситуация.
В деревне Тюменево (Кемеровская область РФ) была мобилизована вся мужская часть населения. Об этом novayagazeta.eu сообщил источник.
По его словам, всего в деревне Тюменево были мобилизованы 59 мужчин.
- Сегодня ходили по дворам и раздавали повестки. В понедельник нужно прибыть в военкомат, - рассказал собеседник издания.
При этом он добавил, что в соседних деревнях наблюдается похожая ситуация.