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Украинские артиллеристы показали уничтожение российского склада боеприпасов

  • 24.09.2022, 21:50
  • 2,368
Украинские артиллеристы показали уничтожение российского склада боеприпасов

ВСУ героически противостоят оккупантам.

40-я Отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта опубликовала видео уничтожения склада боеприпасов оккупантов и замаскированной бронетехники.

Артиллеристы отметили, что публикация предназначена для поднятия настроения.

За 23 сентября ВСУ уничтожили 240 оккупантов, 41 единицу техники и семь единиц артиллерии, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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