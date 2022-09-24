Украинские артиллеристы показали уничтожение российского склада боеприпасов
- 24.09.2022, 21:50
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ВСУ героически противостоят оккупантам.
40-я Отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта опубликовала видео уничтожения склада боеприпасов оккупантов и замаскированной бронетехники.
Артиллеристы отметили, что публикация предназначена для поднятия настроения.
За 23 сентября ВСУ уничтожили 240 оккупантов, 41 единицу техники и семь единиц артиллерии, сообщает Генеральный штаб ВСУ.