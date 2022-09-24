Как уснуть через две минуты: советы экспертов 24.09.2022, 22:25

Исследователи назвали несколько простых двухминутных лайфхаков для сна.

Ученый Гай Медоуз, один из соучредителей Школы сна рассказал, что в среднем спящие 8 часов люди просыпаются около четырех раз за ночь по разным причинам. У экспертов есть несколько советов, которые помогут вам снова уснуть, пишет tsn.ua.

Первый метод – это «военный» лайфхак. По словам ученых, эта техника разработана, чтобы помочь солдатам заснуть в любое время, когда им нужно отдохнуть. Она направлена на расслабление вашего тела, от головы до пальцев ног. Хитрость состоит в том, чтобы делать это систематически, чтобы вы могли контролировать разные части своего тела и помогать им «отключаться».

Для этого нужно ровно лечь на кровать, расправив по бокам руки, а ладонями упереться в постель. Начните с расслабления мышц лба. Далее сфокусируйтесь на расслаблении глаз, щек и других частей лица. Затем систематически расслабляйте остальные части вашего тела, опускаясь все ниже и ниже, от груди и рук до ног и даже ступней с пальцами.

Если этот прием вам не помог, вы можете добавить стук по телу. Постукивание по телу – это очень простая система, которую обычно используют люди с тревогой. Пытаясь заснуть, просто постучите пальцами по определенным точкам на лице и ключицах. Затем глубоко вдохните и сосредоточьтесь. Повторяйте этот процесс, пока не уснете.

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