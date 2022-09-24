закрыть
24 сентября 2022, суббота, 22:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как уснуть через две минуты: советы экспертов

  • 24.09.2022, 22:25
Как уснуть через две минуты: советы экспертов

Исследователи назвали несколько простых двухминутных лайфхаков для сна.

Ученый Гай Медоуз, один из соучредителей Школы сна рассказал, что в среднем спящие 8 часов люди просыпаются около четырех раз за ночь по разным причинам. У экспертов есть несколько советов, которые помогут вам снова уснуть, пишет tsn.ua.

Первый метод – это «военный» лайфхак. По словам ученых, эта техника разработана, чтобы помочь солдатам заснуть в любое время, когда им нужно отдохнуть. Она направлена на расслабление вашего тела, от головы до пальцев ног. Хитрость состоит в том, чтобы делать это систематически, чтобы вы могли контролировать разные части своего тела и помогать им «отключаться».

Для этого нужно ровно лечь на кровать, расправив по бокам руки, а ладонями упереться в постель. Начните с расслабления мышц лба. Далее сфокусируйтесь на расслаблении глаз, щек и других частей лица. Затем систематически расслабляйте остальные части вашего тела, опускаясь все ниже и ниже, от груди и рук до ног и даже ступней с пальцами.

Если этот прием вам не помог, вы можете добавить стук по телу. Постукивание по телу – это очень простая система, которую обычно используют люди с тревогой. Пытаясь заснуть, просто постучите пальцами по определенным точкам на лице и ключицах. Затем глубоко вдохните и сосредоточьтесь. Повторяйте этот процесс, пока не уснете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Секретное оружие белорусов 
Секретное оружие белорусов  Артем Черников
Гибель богинь
Гибель богинь Ирина Халип
Нет никакой «частичной мобилизации»
Нет никакой «частичной мобилизации» Леонид Невзлин
Полк Калиновского — это бриллиант
Полк Калиновского — это бриллиант Богдан Яременко