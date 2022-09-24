Bloomberg: ЕС может отключить последний крупный банк РФ от SWIFT 24.09.2022, 22:55

Речь идет о «Газпромбанке», через который проводятся расчеты за газ.

В Евросоюзе рассматривают новое ужесточение финансовых санкций против Российской Федерации. Как сообщает Bloomberg (перевод - «Униан») со ссылкой на дипломатов, знакомых с ситуацией, последний крупный государственный банк РФ могут отключить от международной платежной системы SWIFT, сохраняющий к ней доступ.

Речь идет о Газпромбанке, через который проводятся расчеты за газ - именно он может стать первым кандидатом на отлучение от SWIFT в восьмом пакете санкций ЕС.

Пойти на такой шаг предлагают страны Балтии, Ирландия и Польша. Они также предлагают включить в восьмой пакет санкций:

- запрет на покупку в России СПГ,

- ограничить сотрудничество в атомной энергетике,

- подвести под санкции услуги по страхованию поставок долларовых банкнот (сами поставки запрещены с начала марта 2022 года);

- расширить запрет на вход в европейские порты для российских судов и новые санкций в отношении пропагандистских СМИ.

Кроме того, Евросоюз рассматривает ужесточение технологических санкций, запрет на поставки программного обеспечения и средств кибербезопасности, полное эмбарго на российские алмазы и сталь, а также ограничения на рынке недвижимости. Под запрет могут попасть сделки с компаниями и гражданами РФ, которые не являются резидентами одной из стран Евросоюза.

Ожидается, что главы МИД стран ЕС рассмотрят восьмой пакет на встрече в Праге 6-7 октября.

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