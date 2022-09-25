Сборная России по футболу сыграла первый матч за год и вызвала агонию у болельщиков 25.09.2022, 1:05

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Россияне сыграли с командой из Кыргызстана.

Сборная России по футболу в товарищеском матче с большим трудом обыграла команду Кыргызстана. Поединок в Бишкеке завершился со счетом 1:2, при этом подопечные Карпина пропустили первыми, а победный гол забили на последних минутах, пишет obozrevatel.com.

Для россиян это стало первой игрой за последние 10 месяцев. 14 ноября прошлого года Россия уступила Хорватии 0:1 в квалификации на чемпионат мира-2022.

Сама матч против Кыргызстана вызвал негативную реакцию со стороны российских болельщиков. Фанаты называют уровень игры позором, отмечая низкую профессиональную подготовку своих соотечественников.

По мнению фанатов, даже на фоне кыргызов, находящихся на 95-м месте в рейтинге ФИФА, сборная России выглядела очень блекло.

- Особенно разочаровали сегодня фланги, причем все: Бакаев, Мостовой, самарская парочка, к слову о вышесказанном классе они не могли даже банально проход сделать. Латерали аналогично после Марио и вечно молодого Жиркова у нас отсутствуют, – анализируют выступления поклонники футбола в РФ.

Многие резко высказываются о выступлении российской сборной, называя произошедшее на стадионе.

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